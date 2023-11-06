Житель Кургана пытался выломать двери у автобуса, чтобы выйти на остановке. Сам мужчина пояснил свое поведение тем, что он опаздывал. Об этом сообщается в социальных сетях.
«Неадекват в автобусе», — так подписано видео с мужчиной в посте группы «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В самом ролике прозвучала фраза, что кондуктор намерена вызвать правоохранительные органы, если курганцев не перестанет ломать дверь.
Отмечается, что причиной поведения стало якобы опоздание. Курганец заявил кондуктору, что у него осталось семь минут, чтобы добраться до адреса, который он не уточнил. По версии комментаторов, курганец был пьяным.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что дополнительную информацию будут уточнять.
Ранее URA.RU писало, что курганцы ссорились из-за водителя автобуса, который ругает политиков. Одни жители встали на его сторону, другие остались недовольны его высказываниями.
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