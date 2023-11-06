06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Курганец начал выламывать двери автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, пазик, автобус, весовой контроль, общественный транспорт, паз, транспортный контроль
Курганец попытался выломать дверь автобуса, чтобы выйти не на остановке Фото:

Житель Кургана пытался выломать двери у автобуса, чтобы выйти на остановке. Сам мужчина пояснил свое поведение тем, что он опаздывал. Об этом сообщается в социальных сетях.

«Неадекват в автобусе», — так подписано видео с мужчиной в посте группы «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В самом ролике прозвучала фраза, что кондуктор намерена вызвать правоохранительные органы, если курганцев не перестанет ломать дверь.

Отмечается, что причиной поведения стало якобы опоздание. Курганец заявил кондуктору, что у него осталось семь минут, чтобы добраться до адреса, который он не уточнил. По версии комментаторов, курганец был пьяным.

Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что дополнительную информацию будут уточнять.

Ранее URA.RU писало, что курганцы ссорились из-за водителя автобуса, который ругает политиков. Одни жители встали на его сторону, другие остались недовольны его высказываниями.

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Житель Кургана пытался выломать двери у автобуса, чтобы выйти на остановке. Сам мужчина пояснил свое поведение тем, что он опаздывал. Об этом сообщается в социальных сетях. «Неадекват в автобусе», — так подписано видео с мужчиной в посте группы «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте». В самом ролике прозвучала фраза, что кондуктор намерена вызвать правоохранительные органы, если курганцев не перестанет ломать дверь. Отмечается, что причиной поведения стало якобы опоздание. Курганец заявил кондуктору, что у него осталось семь минут, чтобы добраться до адреса, который он не уточнил. По версии комментаторов, курганец был пьяным. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием в управление МВД по Курганской области. Журналисту ответили, что дополнительную информацию будут уточнять. Ранее URA.RU писало, что курганцы ссорились из-за водителя автобуса, который ругает политиков. Одни жители встали на его сторону, другие остались недовольны его высказываниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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