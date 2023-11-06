В Перми взлетели цены на вторичное жилье

«Мир квартир»: цены на вторичное жилье в Перми выросли на 3,1%

07 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В среднем готовые квартиры в Перми стоят 5,1 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми в октябре 2023 года выросли цены на готовые квартиры. Вторичное жилье стало дороже на 3,1%, такие данные приводят аналитики сервиса «Мир квартир». «Квартиры на вторичном рынке дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Средняя цена лота в Перми выросла на 3,1% и составляет 5,1 млн рублей. Квадратный метр стал дороже на 3,7%. В среднем его стоимость — 97,9 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Больше всех в стране стоимость квартир на вторичном рынке выросла в Махачкале (+14,9%). На втором месте — Магнитогорск (14,7%). Замыкают топ-3 по росту цен Чебоксары (+11,8%). Аналитики отмечают, что продавцы ориентируются на цены в новостройках. Те, кто купили недвижимость в новом жилом комплексе стремятся продать старую квартиру дороже, чтобы закрыть большую часть затрат на переезд. Также на цены повлияла ситуация с повышением ставок по ипотеке, которая сильно разогнала спрос и стоимость жилья. Ранее URA.RU рассказало, сколько пермякам нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку». По данным аналитиков разница между ценам составляет 95%.

В Перми в октябре 2023 года выросли цены на готовые квартиры. Вторичное жилье стало дороже на 3,1%, такие данные приводят аналитики сервиса «Мир квартир». «Квартиры на вторичном рынке дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Средняя цена лота в Перми выросла на 3,1% и составляет 5,1 млн рублей. Квадратный метр стал дороже на 3,7%. В среднем его стоимость — 97,9 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Больше всех в стране стоимость квартир на вторичном рынке выросла в Махачкале (+14,9%). На втором месте — Магнитогорск (14,7%). Замыкают топ-3 по росту цен Чебоксары (+11,8%). Аналитики отмечают, что продавцы ориентируются на цены в новостройках. Те, кто купили недвижимость в новом жилом комплексе стремятся продать старую квартиру дороже, чтобы закрыть большую часть затрат на переезд. Также на цены повлияла ситуация с повышением ставок по ипотеке, которая сильно разогнала спрос и стоимость жилья. Ранее URA.RU рассказало, сколько пермякам нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку». По данным аналитиков разница между ценам составляет 95%.