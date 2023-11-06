06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

В Перми взлетели цены на вторичное жилье

«Мир квартир»: цены на вторичное жилье в Перми выросли на 3,1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, квартира, ипотека, многоквартирный дом, жилой дом
В среднем готовые квартиры в Перми стоят 5,1 млн рублей Фото:

В Перми в октябре 2023 года выросли цены на готовые квартиры. Вторичное жилье стало дороже на 3,1%, такие данные приводят аналитики сервиса «Мир квартир».

«Квартиры на вторичном рынке дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Средняя цена лота в Перми выросла на 3,1% и составляет 5,1 млн рублей. Квадратный метр стал дороже на 3,7%. В среднем его стоимость — 97,9 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков.

Больше всех в стране стоимость квартир на вторичном рынке выросла в Махачкале (+14,9%). На втором месте — Магнитогорск (14,7%). Замыкают топ-3 по росту цен Чебоксары (+11,8%). Аналитики отмечают, что продавцы ориентируются на цены в новостройках. Те, кто купили недвижимость в новом жилом комплексе стремятся продать старую квартиру дороже, чтобы закрыть большую часть затрат на переезд. Также на цены повлияла ситуация с повышением ставок по ипотеке, которая сильно разогнала спрос и стоимость жилья.

Ранее URA.RU рассказало, сколько пермякам нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку». По данным аналитиков разница между ценам составляет 95%.

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В Перми в октябре 2023 года выросли цены на готовые квартиры. Вторичное жилье стало дороже на 3,1%, такие данные приводят аналитики сервиса «Мир квартир». «Квартиры на вторичном рынке дорожают по всей стране вслед за рынком новостроек, поднявшимся на волне дешевой ипотеки. Средняя цена лота в Перми выросла на 3,1% и составляет 5,1 млн рублей. Квадратный метр стал дороже на 3,7%. В среднем его стоимость — 97,9 тысяч рублей», — сказано в исследовании аналитиков. Больше всех в стране стоимость квартир на вторичном рынке выросла в Махачкале (+14,9%). На втором месте — Магнитогорск (14,7%). Замыкают топ-3 по росту цен Чебоксары (+11,8%). Аналитики отмечают, что продавцы ориентируются на цены в новостройках. Те, кто купили недвижимость в новом жилом комплексе стремятся продать старую квартиру дороже, чтобы закрыть большую часть затрат на переезд. Также на цены повлияла ситуация с повышением ставок по ипотеке, которая сильно разогнала спрос и стоимость жилья. Ранее URA.RU рассказало, сколько пермякам нужно доплатить, чтобы переехать из «однушки» в «трешку». По данным аналитиков разница между ценам составляет 95%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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