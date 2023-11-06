Курганские коммунисты рассказали, как отметят годовщину революции

Коммунисты Кургана возложат цветы к памятнику Ленина в честь годовщины революции

07 ноября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Курганские коммунисты рассказали, как проведут годовщину Октябрьской революции и рассказали о отметили важность идей Ленина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганские коммунисты поделились своими планами по проведению мероприятий в честь дня годовщины Октябрьской социалистической революции и празднованию этого дня. Об этом URA.RU рассказали лидер курганского областного отделения КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров. «7 ноября — это великий праздник для всей страны, годовщина революции. И пусть временно контрреволюция в нашей стране победила, уверен, что все равно эпоха социализма, мира, равенства труда и братства — все равно восстановится. И к этому сейчас дело и идет, потому что мы боремся с международным фашизмом на Украине. Сегодня в Кургане проходят определенные мероприятия: возложения цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина, небольшой пробег, собрания и митинги по области», — говорит Зырянов. Также, с его слов, в региональном отделении проведут торжественное собрание, на котором буду присутствовать ветераны. Также о значимости личности Ленина и о том, как проводит этот праздник рассказал представитель партии «Коммунисты России» и депутат гордумы Яков Сидоров. «За всю партию ничего сказать не могу, я пока что представитель, ограничусь возложением цветов. Для меня Владимир Ильич величайшая личность в истории. Очень мало людей, которые совмещали в себе способности теоретиков и практиков. Идеи Маркса и Энгельса удалось воплотить только ему. В отличие от многих и ныне действующих руководителей не было зашоренности. В зависимости от ситуации он мог корректировать линию построения государства. <…> Такого человека нам не хватает, минимальным решением проблемы разрешались, а не такие заносы, как у нас начались с девяностых. Отдаю ему дань», — заявил Сидоров. В 2022 году URA.RU писало, что курганским коммунистам не удалось провести автопробег, запланированный к годовщине революции. Секретарь обкома партии КПРФ Сергей Еремин сообщал, что с флагом на улицу города выезжал водитель партии, но его остановили и попросили убрать флаг. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские коммунисты поделились своими планами по проведению мероприятий в честь дня годовщины Октябрьской социалистической революции и празднованию этого дня. Об этом URA.RU рассказали лидер курганского областного отделения КПРФ и депутат облдумы Виктор Зырянов и представитель партии «Коммунисты России», депутат гордумы Яков Сидоров. «7 ноября — это великий праздник для всей страны, годовщина революции. И пусть временно контрреволюция в нашей стране победила, уверен, что все равно эпоха социализма, мира, равенства труда и братства — все равно восстановится. И к этому сейчас дело и идет, потому что мы боремся с международным фашизмом на Украине. Сегодня в Кургане проходят определенные мероприятия: возложения цветов к памятнику Владимира Ильича Ленина, небольшой пробег, собрания и митинги по области», — говорит Зырянов. Также, с его слов, в региональном отделении проведут торжественное собрание, на котором буду присутствовать ветераны. Также о значимости личности Ленина и о том, как проводит этот праздник рассказал представитель партии «Коммунисты России» и депутат гордумы Яков Сидоров. «За всю партию ничего сказать не могу, я пока что представитель, ограничусь возложением цветов. Для меня Владимир Ильич величайшая личность в истории. Очень мало людей, которые совмещали в себе способности теоретиков и практиков. Идеи Маркса и Энгельса удалось воплотить только ему. В отличие от многих и ныне действующих руководителей не было зашоренности. В зависимости от ситуации он мог корректировать линию построения государства. <…> Такого человека нам не хватает, минимальным решением проблемы разрешались, а не такие заносы, как у нас начались с девяностых. Отдаю ему дань», — заявил Сидоров. В 2022 году URA.RU писало, что курганским коммунистам не удалось провести автопробег, запланированный к годовщине революции. Секретарь обкома партии КПРФ Сергей Еремин сообщал, что с флагом на улицу города выезжал водитель партии, но его остановили и попросили убрать флаг.