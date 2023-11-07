Захарова заподозрила Израиль в наличии ядерного оружия

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В МИД РФ задались вопросами о наличии ядерного оружия в Израиле Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

МИД РФ выражает озабоченность после слов отстраненного министра по делам наследия Израиля Амихайя Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заподозрив еврейское государство в наличии соответствующего вооружения.

«Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один — получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия», — подчеркнула Мария Захарова в эфире программы Соловьев Live. Она также задалась вопросом о том, почем уже отреагировало Международное агентство по атомной энергии и другие организации.

Израильский министр Амихай Элияху 5 ноября заявил, что сброс ядерного оружия на сектор Газа может являться одним из вариантов завершения войны на Ближнем Востоке, передает телеканал 360. После данного заявления он был отстранен от своей должности. В Катаре также осудили слова уже бывшего министра.

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МИД РФ выражает озабоченность после слов отстраненного министра по делам наследия Израиля Амихайя Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заподозрив еврейское государство в наличии соответствующего вооружения. «Это вызвало огромное количество вопросов. Вопрос номер один — получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия», — подчеркнула Мария Захарова в эфире программы Соловьев Live. Она также задалась вопросом о том, почем уже отреагировало Международное агентство по атомной энергии и другие организации. Израильский министр Амихай Элияху 5 ноября заявил, что сброс ядерного оружия на сектор Газа может являться одним из вариантов завершения войны на Ближнем Востоке, передает телеканал 360. После данного заявления он был отстранен от своей должности. В Катаре также осудили слова уже бывшего министра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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