На курганских трассах установили три новых пункта весового контроля

В Курганской области установили пункты, которые помогут сохранить дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области установили новые пункты весогабаритного контроля. Власти отмечают, что такие объекты помогут сохранить дороги. Данные пункты установили по поручению губернатор Вадима Шумкова. Об этом сообщается в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

«Чтобы сохранить трассы, устанавливаются автоматические пункты весового и габаритного контроля транспортных средств. Рамки с датчиками, в том числе вмонтированными в полотно проезжей части, считывают габариты, нагрузку транспортного средства с направлением информации на единый сервер, в случае выявленного перегруза — в центр в области дорожного движения ГИБДД для предъявления суммы штрафа нарушителю», — указано в посте канала.

Сообщается, что закончена установка пунктов в Катайском и Звериноголовском округах, а также на шоссе Тюнина. Власти также пояснили, что на проезжих частях установлены металлические рамки и ограждение. Отмечается, что на данный момент ведутся работы, чтобы протестировать оборудование. Сообщается, что тест продлится около трех месяцев, после чего пункты перейдут в рабочий режим.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане готовили к открытию новый пункт весового контроля. Автоматический пункт установлен на шоссе Тютина и является четвертым таким объектом в регионе.