В Кургане готовят к открытию новый пункт весового контроля

© Служба новостей «URA.RU»
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Весовой контроль на шоссе Тюнина. Курган, весовой контроль, транспортный контроль
В Кургане откроется четвертый пункт для взвешивания грузовиков, который должен снизить износ дорог и уменьшить количество нарушений Фото:

В Кургане готовится к открытию новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на шоссе Тюнина. Он станет четвертым по счету подобным объектом в регионе. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, также информацию подтверждает источник, знакомый ситуацией.

«Основные работы, видимо, завершены, появились новые знаки, сообщающие о том, что впереди пункт весового контроля, установлены камеры», — передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте, где расположен АПВГК. Также, согласно данным источника, открытие нового пункта ожидается в ближайшее время. При этом точная дата не сообщается.

Ранее URA.RU писало, что пункты помогут фиксировать водителей-нарушителей и пополнять бюджет города, за счет штрафов. Так, за 1,5 месяца работы пунктов было вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. Также отмечалось, что АПВГК позволят обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта.

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В Кургане готовится к открытию новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на шоссе Тюнина. Он станет четвертым по счету подобным объектом в регионе. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, также информацию подтверждает источник, знакомый ситуацией. «Основные работы, видимо, завершены, появились новые знаки, сообщающие о том, что впереди пункт весового контроля, установлены камеры», — передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте, где расположен АПВГК. Также, согласно данным источника, открытие нового пункта ожидается в ближайшее время. При этом точная дата не сообщается. Ранее URA.RU писало, что пункты помогут фиксировать водителей-нарушителей и пополнять бюджет города, за счет штрафов. Так, за 1,5 месяца работы пунктов было вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. Также отмечалось, что АПВГК позволят обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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