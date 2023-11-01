В Кургане готовят к открытию новый пункт весового контроля

01 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

В Кургане откроется четвертый пункт для взвешивания грузовиков, который должен снизить износ дорог и уменьшить количество нарушений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане готовится к открытию новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на шоссе Тюнина. Он станет четвертым по счету подобным объектом в регионе. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, также информацию подтверждает источник, знакомый ситуацией. «Основные работы, видимо, завершены, появились новые знаки, сообщающие о том, что впереди пункт весового контроля, установлены камеры», — передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте, где расположен АПВГК. Также, согласно данным источника, открытие нового пункта ожидается в ближайшее время. При этом точная дата не сообщается. Ранее URA.RU писало, что пункты помогут фиксировать водителей-нарушителей и пополнять бюджет города, за счет штрафов. Так, за 1,5 месяца работы пунктов было вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. Также отмечалось, что АПВГК позволят обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта.

В Кургане готовится к открытию новый автоматический пункт весогабаритного контроля (АПВГК) на шоссе Тюнина. Он станет четвертым по счету подобным объектом в регионе. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, также информацию подтверждает источник, знакомый ситуацией. «Основные работы, видимо, завершены, появились новые знаки, сообщающие о том, что впереди пункт весового контроля, установлены камеры», — передает корреспондент URA.RU, который побывал на месте, где расположен АПВГК. Также, согласно данным источника, открытие нового пункта ожидается в ближайшее время. При этом точная дата не сообщается. Ранее URA.RU писало, что пункты помогут фиксировать водителей-нарушителей и пополнять бюджет города, за счет штрафов. Так, за 1,5 месяца работы пунктов было вынесено 424 постановления на сумму 133 млн рублей. Также отмечалось, что АПВГК позволят обеспечить сохранность дорожного полотна и снизить количество нарушений правил движения крупногабаритного и тяжеловесного автотранспорта.