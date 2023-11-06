06 ноября 2023
05 ноября 2023

Курганский хлебокомбинат стал поставщиком муки для Китая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Шептий на мукомольном заводе в селе Первомайский. Екатеринбург, мука, склад, мешки с мукой
Хлебокомбинат из Шадринска будет поставлять муку в Китай Фото:

Компания «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область) займется экспортом муки в Китай. Соглашение о поставках было подписано в рамках в Шанхае в рамках шестой Китайской международной выставки импортных товаров. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области.

«5 ноября в Шанхае открылась 6-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). В работе выставки принимает участие генеральный директор АО „Шадринский комбинат хлебопродуктов“ Александр Козырев, который подписал меморандум и первый контракт на поставку муки в Китай», — говорится в группе ТПП региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила соглашение с Китаем о сотрудничестве в области научно-технических инноваций. Подписание состоялось в ходе поездки бизнес-миссии в провинцию Шаньдун. также сообщалось, что мэр Елена Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования.

Гендиректор АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» Александр Козырев подписал первый контракт на поставку муки в Китай
Гендиректор АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» Александр Козырев подписал первый контракт на поставку муки в Китай
Фото:
Соглашение о сотрудничество было подписано в ходе шестой Китайская международной выставки импортных товаров в Шанхае
Соглашение о сотрудничество было подписано в ходе шестой Китайская международной выставки импортных товаров в Шанхае
Фото:

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Компания «Шадринский комбинат хлебопродуктов» (Курганская область) займется экспортом муки в Китай. Соглашение о поставках было подписано в рамках в Шанхае в рамках шестой Китайской международной выставки импортных товаров. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата (ТПП) Курганской области. «5 ноября в Шанхае открылась 6-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE). В работе выставки принимает участие генеральный директор АО „Шадринский комбинат хлебопродуктов“ Александр Козырев, который подписал меморандум и первый контракт на поставку муки в Китай», — говорится в группе ТПП региона в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что курганская делегация заключила соглашение с Китаем о сотрудничестве в области научно-технических инноваций. Подписание состоялось в ходе поездки бизнес-миссии в провинцию Шаньдун. также сообщалось, что мэр Елена Ситникова пригласила китайских бизнесменов на Новый год в Курган, чтобы обсудить создание инвестпроектов и сотрудничество в сфере образования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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