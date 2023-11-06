Жилье в курганских новостройках резко подорожало из-за спроса на ипотеку

Прирост к цене за октябрь составил 7,9% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и области средняя цена квартиры в новостройках выросла на фоне роста спроса на ипотечное кредитование. Цена за квадратный метр в новом многоквартирном доме тоже возросла. Об этом сообщается на сайте «Мир квартир».

«Город Курган. Цена за квадратный метр — 84 062 рублей, прирост за октябрь — 3,8%. Средняя цена квартиры — 4 597 960 рублей, прирост за октябрь — 7,9%», — указано на сайте.

Также на сайте со ссылкой на гендиректора портала «Мир квартир» Павла Луценко поясняется причина роста цен. Луценко объяснил, что растущая ключевая ставка ЦБ еще в конце лета убедила покупателей недвижимости приобретать квартиру в ипотеку быстрее, так как проценты по кредитам могут увеличиться. В сентябре и октябре банки одобряли заявки, поданные еще в июле—августе.

Аналитика сайта Restate подтверждает рост цен. Так, средняя цена за квадратный метр в новостройке и жилом комплексе на 2 ноября составила 84 895 рублей, а 19 октября 73 311 рублей. Таким образом, прирост получился 13,65%. При этом в ноябре 2022 года средняя цена была свыше 85 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане цены на разную недвижимость почти сравнялись. Разница между первичным и вторичным жильем составила более 1 тысячи рублей.