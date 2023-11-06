Участвующие в спецоперации на Украине бойцы получат моторные надувные лодки, мотоциклы «Урал», бензопилы, сварочные аппараты, генераторы, бытовую технику и многое другое. 20-тонную фуру помощи для солдат отправили из Екатеринбурга 7 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе горадминистрации.
Отправку фуры организовали волонтерский центр «Мы рядом», АНО «Сильный Урал» и администрация Екатеринбурга. Гумпомощь отправили в 12 часов из церкви Спиридона Тримифунтского. Фуру загрузили продуктами, зимними вещами и лекарствами. «Помимо стандартной помощи военнослужащим отправили моторные надувные лодки, мотоциклы „Урал“, бензопилы, сварочные аппараты, укрывные материалы, генераторы, сотни пар обуви и спальных мешков, бытовую технику, печки и другие средства обогрева», — пояснили в мэрии.
Кроме этого, школьники передали солдатам письма, рисунки и обереги. Перед отправкой состоялся молебен и окропление машины. Волонтеры сопроводят фуру до фронта.
Ранее центр «Мы рядом», который мэр Екатеринбурга Алексей Орлов создал осенью 2022 года для помощи участникам спецоперации и их семьям, начал заниматься автоволонтерством. Колл-центр работает ежедневно с девяти утра до шести вечера.
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