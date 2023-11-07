Моргенштерн* признался, что боится возвращаться в РФ после травли Милохина

07 ноября 2023 в 12:54 Размер текста - 17 +

Алишер Моргенштерн хочет вернуться домой в РФ Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Российский музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) признался, что скучает по дому и хочет вернуться в Россию. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. Исполнитель подчеркнул, что боится возвращаться, особенно после инцидента с блогером Даней Милохиным, которого вынудили покинуть Россию. «Я скучаю по дому. Дом — это не квартира. Это концерты в России. Это лица родненькие, сходящие с ума. Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать домой. <…> Боюсь возвращаться», — рассказал Алишер Моргенштерн в беседе с Ксенией Собчак. Интервью опубликовано на youtube-канале журналистки. В настоящий момент Моргенштерн проживает в Дубае. Подтверждая свои опасения по возвращению на родину, музыкант привел в пример ситуацию с тиктокером Даней Милохиным, который был вынужден по возвращению в Россию сразу ее покинуть из-за призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить Милохина в армию. «Вернулся, что произошло? А это ребенок. В их глазах я капец злодей. Боюсь», — резюмировал Моргенштерн. Даня Милохин покинул Россию в 2022 году. В сентябре он решил вернуться, но после прибытия блогера на родину, Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию из-за высказываний в поддержку Украины. Тогда Милохин сразу же вылетел обратно в Дубай. Авторы telegram-канала Shot уточнили, что бойцы ММА приставали к Милохину незадолго до его вылета из РФ. Также сообщалось о его избиении в Грузии в октябре, передает RT. Отец Дани Милохина сообщал о травле знаменитости, пишут « Дни.ру ». Представители общественности выступили за отправку блогера в армию. Алишер Моргенштерн также покинул Россию после начала СВО и отправился в Дубай. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн (признан Минюстом РФ иноагентом) признался, что скучает по дому и хочет вернуться в Россию. Об этом музыкант рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак. Исполнитель подчеркнул, что боится возвращаться, особенно после инцидента с блогером Даней Милохиным, которого вынудили покинуть Россию. «Я скучаю по дому. Дом — это не квартира. Это концерты в России. Это лица родненькие, сходящие с ума. Я хочу домой, хочу иметь возможность приезжать домой. <…> Боюсь возвращаться», — рассказал Алишер Моргенштерн в беседе с Ксенией Собчак. Интервью опубликовано на youtube-канале журналистки. В настоящий момент Моргенштерн проживает в Дубае. Подтверждая свои опасения по возвращению на родину, музыкант привел в пример ситуацию с тиктокером Даней Милохиным, который был вынужден по возвращению в Россию сразу ее покинуть из-за призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить Милохина в армию. «Вернулся, что произошло? А это ребенок. В их глазах я капец злодей. Боюсь», — резюмировал Моргенштерн. Даня Милохин покинул Россию в 2022 году. В сентябре он решил вернуться, но после прибытия блогера на родину, Екатерина Мизулина призвала отправить его на срочную службу в армию из-за высказываний в поддержку Украины. Тогда Милохин сразу же вылетел обратно в Дубай. Авторы telegram-канала Shot уточнили, что бойцы ММА приставали к Милохину незадолго до его вылета из РФ. Также сообщалось о его избиении в Грузии в октябре, передает RT. Отец Дани Милохина сообщал о травле знаменитости, пишут «Дни.ру». Представители общественности выступили за отправку блогера в армию. Алишер Моргенштерн также покинул Россию после начала СВО и отправился в Дубай. *Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иноагентом