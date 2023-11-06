В Кургане из-за скандальных качелей прокуратура выдала предостережение чиновнику

Директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову объявили предостережение из-за идеи поставить качели на центральной площади города. Ранее установка данного объекта вызвала скандальное обсуждение среди жителей и общественников. О решении прокуратуры корреспонденту URA.RU сообщил депутат облдумы Сергей Федотов, который ранее обратился в прокуратуру.
«Учитывая, что в настоящее время окончательное решение по расположению элементов благоустройства не принято, качели на центральной площади Ленина в Кургане не установлены, нарушений требований закона не имеется. Одновременно с этим в целях недопущения причинения вредя объекту культурного наследия прокуратурой Кургана директору департамента развития городского хозяйства объявлено предостережение», — указано в ответе прокуратуры.
Сообщается, что монтаж качелей не допускается без согласования с уполномоченным органом регионального надзора за состоянием и использованием объектов культурного наследия. В ответе прокуратуры так же указано, что объект, который хотят установить власти, имеет возможность переноса без ущерба для конструкции.
Ранее URA.RU писало, что депутат Федотов обращался в прокуратуру из-за качелей на главной площади Кургана. Политик посчитал идею властей вандализмом и порчей облика города.
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