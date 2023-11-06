В Кургане из-за скандальных качелей прокуратура выдала предостережение чиновнику

07 ноября 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Прокуратура пока не нашла нарушений в установке скандальных качелей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову объявили предостережение из-за идеи поставить качели на центральной площади города. Ранее установка данного объекта вызвала скандальное обсуждение среди жителей и общественников. О решении прокуратуры корреспонденту URA.RU сообщил депутат облдумы Сергей Федотов, который ранее обратился в прокуратуру. «Учитывая, что в настоящее время окончательное решение по расположению элементов благоустройства не принято, качели на центральной площади Ленина в Кургане не установлены, нарушений требований закона не имеется. Одновременно с этим в целях недопущения причинения вредя объекту культурного наследия прокуратурой Кургана директору департамента развития городского хозяйства объявлено предостережение», — указано в ответе прокуратуры. Сообщается, что монтаж качелей не допускается без согласования с уполномоченным органом регионального надзора за состоянием и использованием объектов культурного наследия. В ответе прокуратуры так же указано, что объект, который хотят установить власти, имеет возможность переноса без ущерба для конструкции. Ранее URA.RU писало, что депутат Федотов обращался в прокуратуру из-за качелей на главной площади Кургана. Политик посчитал идею властей вандализмом и порчей облика города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директору департамента развития городского хозяйства Кургана Андрею Плешкову объявили предостережение из-за идеи поставить качели на центральной площади города. Ранее установка данного объекта вызвала скандальное обсуждение среди жителей и общественников. О решении прокуратуры корреспонденту URA.RU сообщил депутат облдумы Сергей Федотов, который ранее обратился в прокуратуру. «Учитывая, что в настоящее время окончательное решение по расположению элементов благоустройства не принято, качели на центральной площади Ленина в Кургане не установлены, нарушений требований закона не имеется. Одновременно с этим в целях недопущения причинения вредя объекту культурного наследия прокуратурой Кургана директору департамента развития городского хозяйства объявлено предостережение», — указано в ответе прокуратуры. Сообщается, что монтаж качелей не допускается без согласования с уполномоченным органом регионального надзора за состоянием и использованием объектов культурного наследия. В ответе прокуратуры так же указано, что объект, который хотят установить власти, имеет возможность переноса без ущерба для конструкции. Ранее URA.RU писало, что депутат Федотов обращался в прокуратуру из-за качелей на главной площади Кургана. Политик посчитал идею властей вандализмом и порчей облика города.