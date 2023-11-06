06 ноября 2023

Екатеринбургские яхтсмены отправились в вояж вокруг Евразии и потерпели первые убытки

Екатеринбургские яхтсмены застряли на выезде из города и потерпели убытки
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, яхта, верх исетский пруд
Именно эта яхта отправится в путешествие до Дубая Фото:

Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга, которая решила отправиться в путешествие вокруг Евразии, столкнулась с первыми трудностями. Из-за сильного снегопада и закрытой трассы в сторону Перми, грузовая машина с яхтой, которую должны доставить до Волгограда, простояла на выезде из столицы Урала около трех дней и потерпела финансовые убытки. Об этом URA.RU рассказала команда экспедиции.

«Из-за погодных условий наземный маршрут пришлось скорректировать, поехали не через Пермь, а через Магнитогорск. Трое суток стояли на выезде из Екатеринбурга и сутки в районе Абзалово из оледенения», — пояснили представители путешественников и подчеркнули, что убытки из-за простоя еще предстоит подсчитать. Однако команда сейчас активно ищет партнеров и спонсоров для экспедиции и надеется, что в дальнейшем ей не придется урезать бюджет.

Что касается графика экспедиций, путешественники считают, что отставание не является критичным. «Мы не на гонке, идем в своем темпе, главное, что движемся вперед. Ну и мы не хотим необоснованно рисковать, так как движение по заледеневшей трассе было небезопасно», — рассказали яхтсмены. Завтра они уже планируют прибыть в Волгоград, а оттуда через Каспийское море выйти к Ирану, после — в Персидский залив.

Ранее стало известно, что путешественники из Екатеринбурга решили пройти на титановой яхте URAL вокруг Евразии, хотя изначально команда планировала устроить кругосветное путешествие. Однако из-за геополитической обстановки планы пришлось скорректировать, и все лето яхту использовали для водных прогулок и экскурсий.

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Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга, которая решила отправиться в путешествие вокруг Евразии, столкнулась с первыми трудностями. Из-за сильного снегопада и закрытой трассы в сторону Перми, грузовая машина с яхтой, которую должны доставить до Волгограда, простояла на выезде из столицы Урала около трех дней и потерпела финансовые убытки. Об этом URA.RU рассказала команда экспедиции. «Из-за погодных условий наземный маршрут пришлось скорректировать, поехали не через Пермь, а через Магнитогорск. Трое суток стояли на выезде из Екатеринбурга и сутки в районе Абзалово из оледенения», — пояснили представители путешественников и подчеркнули, что убытки из-за простоя еще предстоит подсчитать. Однако команда сейчас активно ищет партнеров и спонсоров для экспедиции и надеется, что в дальнейшем ей не придется урезать бюджет. Что касается графика экспедиций, путешественники считают, что отставание не является критичным. «Мы не на гонке, идем в своем темпе, главное, что движемся вперед. Ну и мы не хотим необоснованно рисковать, так как движение по заледеневшей трассе было небезопасно», — рассказали яхтсмены. Завтра они уже планируют прибыть в Волгоград, а оттуда через Каспийское море выйти к Ирану, после — в Персидский залив. Ранее стало известно, что путешественники из Екатеринбурга решили пройти на титановой яхте URAL вокруг Евразии, хотя изначально команда планировала устроить кругосветное путешествие. Однако из-за геополитической обстановки планы пришлось скорректировать, и все лето яхту использовали для водных прогулок и экскурсий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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