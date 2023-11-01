Екатеринбургские яхтсмены отправляются в путешествие вокруг Евразии. Видео

01 ноября 2023 в 14:45 Размер текста - 17 +

Яхту, которая отправится в кругосветку, можно было увидеть летом на ВИЗе Фото: Илья Московец © URA.RU Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга отправляется в путешествие вокруг Евразии. Моряки планируют пройти на титановой яхте URAL через Каспийское море, выйти к Ирану, а после в Персидский залив, финал путешествия состоится в Дубае. Об этом сообщает telegram-канал кластерного проекта «Вода и Завод». «Геополитические бури долгое время не давали нам начать путешествие, но нашей титановой яхте не страшны никакие шторма! Пока что мы не нашли спонсора экспедиции, поэтому приняли решение идти своими силами. Теперь наш главный партнер — это Господь Бог», — заявил идеолог экспедиции Николай Паньков. Яхту, которую этим летом екатеринбуржцы использовали для водных прогулок, уже извлекли с поверхности Верх-Исетского пруда и освятили. Дальше ее транспортируют в Волгоград, откуда ей предстоит пройти в Каспийское море и начать свой путь по миру. Ранее Николай Паньков рассказывал URA.RU, что у команды есть три варианта кругосветного путешествия. Однако в начале мая 2023 года моряки отказалась от своих планов из-за геополитической обстановки в мире, потому яхту превратили в арт-объект с узорами и использовали ее для водных прогулок и экскурсий.

Команда экспедиции «Уральский меридиан» из Екатеринбурга отправляется в путешествие вокруг Евразии. Моряки планируют пройти на титановой яхте URAL через Каспийское море, выйти к Ирану, а после в Персидский залив, финал путешествия состоится в Дубае. Об этом сообщает telegram-канал кластерного проекта «Вода и Завод». «Геополитические бури долгое время не давали нам начать путешествие, но нашей титановой яхте не страшны никакие шторма! Пока что мы не нашли спонсора экспедиции, поэтому приняли решение идти своими силами. Теперь наш главный партнер — это Господь Бог», — заявил идеолог экспедиции Николай Паньков. Яхту, которую этим летом екатеринбуржцы использовали для водных прогулок, уже извлекли с поверхности Верх-Исетского пруда и освятили. Дальше ее транспортируют в Волгоград, откуда ей предстоит пройти в Каспийское море и начать свой путь по миру. Ранее Николай Паньков рассказывал URA.RU, что у команды есть три варианта кругосветного путешествия. Однако в начале мая 2023 года моряки отказалась от своих планов из-за геополитической обстановки в мире, потому яхту превратили в арт-объект с узорами и использовали ее для водных прогулок и экскурсий.