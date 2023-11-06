06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Госдуме появилось изображение тюменского героя РФ Сайфуллина. Фото

Фотография тюменского героя РФ Сайфуллина появилась в Государственной думе
© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
На выставке в Госдуме представлен портрет тюменского героя РФ Сайфуллина Фото:

Фотография тюменского героя РФ Рустама Сайфуллина появилась на выставке в Государственной думе. Об этом сообщил тюменский депутат ГД Иван Квитка в своем telegram-канале.

«В Государственной Думе открылась выставка фотографий героев, участников спецоперации, с описанием их боевого пути. В самом центре экспозиции — фотография нашего земляка, Героя РФ Сайфуллина Рустама Галиевича», — написал Квитка.

Рустам Сайфуллин получил тяжелые ранения на СВО, после чего проходил реабилитацию в Тюмени. Он стал депутатом городской думы, пройдя в представительный орган по списку. Однако уже через месяц отказался от мандата и вновь отправился на СВО.

Фото:

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Фотография тюменского героя РФ Рустама Сайфуллина появилась на выставке в Государственной думе. Об этом сообщил тюменский депутат ГД Иван Квитка в своем telegram-канале. «В Государственной Думе открылась выставка фотографий героев, участников спецоперации, с описанием их боевого пути. В самом центре экспозиции — фотография нашего земляка, Героя РФ Сайфуллина Рустама Галиевича», — написал Квитка. Рустам Сайфуллин получил тяжелые ранения на СВО, после чего проходил реабилитацию в Тюмени. Он стал депутатом городской думы, пройдя в представительный орган по списку. Однако уже через месяц отказался от мандата и вновь отправился на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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