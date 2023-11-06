В Госдуме появилось изображение тюменского героя РФ Сайфуллина. Фото

Фотография тюменского героя РФ Сайфуллина появилась в Государственной думе

07 ноября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

На выставке в Госдуме представлен портрет тюменского героя РФ Сайфуллина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фотография тюменского героя РФ Рустама Сайфуллина появилась на выставке в Государственной думе. Об этом сообщил тюменский депутат ГД Иван Квитка в своем telegram-канале. «В Государственной Думе открылась выставка фотографий героев, участников спецоперации, с описанием их боевого пути. В самом центре экспозиции — фотография нашего земляка, Героя РФ Сайфуллина Рустама Галиевича», — написал Квитка.

Рустам Сайфуллин получил тяжелые ранения на СВО, после чего проходил реабилитацию в Тюмени. Он стал депутатом городской думы, пройдя в представительный орган по списку. Однако уже через месяц отказался от мандата и вновь отправился на СВО. Фото: telegram-канал Ивана Квитки

Фотография тюменского героя РФ Рустама Сайфуллина появилась на выставке в Государственной думе. Об этом сообщил тюменский депутат ГД Иван Квитка в своем telegram-канале. «В Государственной Думе открылась выставка фотографий героев, участников спецоперации, с описанием их боевого пути. В самом центре экспозиции — фотография нашего земляка, Героя РФ Сайфуллина Рустама Галиевича», — написал Квитка. Рустам Сайфуллин получил тяжелые ранения на СВО, после чего проходил реабилитацию в Тюмени. Он стал депутатом городской думы, пройдя в представительный орган по списку. Однако уже через месяц отказался от мандата и вновь отправился на СВО.