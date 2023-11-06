Фотография тюменского героя РФ Рустама Сайфуллина появилась на выставке в Государственной думе. Об этом сообщил тюменский депутат ГД Иван Квитка в своем telegram-канале.
«В Государственной Думе открылась выставка фотографий героев, участников спецоперации, с описанием их боевого пути. В самом центре экспозиции — фотография нашего земляка, Героя РФ Сайфуллина Рустама Галиевича», — написал Квитка.
Рустам Сайфуллин получил тяжелые ранения на СВО, после чего проходил реабилитацию в Тюмени. Он стал депутатом городской думы, пройдя в представительный орган по списку. Однако уже через месяц отказался от мандата и вновь отправился на СВО.
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