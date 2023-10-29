Рустам Сайфуллин отправился в зону СВО после того, как отказался от мандата в гордуме
Герой России Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. Инсайд URA.RU подтвердился. Об отправке сообщил тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Иван Квитка.
«При артобстреле ВСУ Рустам Галиевич снова получил тяжелое ранение. За плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. Сейчас полковник, выполняя задачи Минобороны РФ, вновь приехал в Луганск», — поделился Квитка.
Ранее Сайфуллин вошел в партийный список ЕР на выборах в гордуму Тюмени. Однако после выборов он отказался от мандата.
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