29 октября 2023
28 октября 2023

Герой России, отказавшийся от мандата в думе Тюмени, отправился на СВО. Инсайд URA.RU подтвердился

Герой России Сайфуллин отправился в зону СВО после реабилитации в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие филиала Защитники Отечества. Тюмень , сайфуллин рустам
Рустам Сайфуллин отправился в зону СВО после того, как отказался от мандата в гордуме Фото:

Герой России Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. Инсайд URA.RU подтвердился. Об отправке сообщил тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Иван Квитка.

«При артобстреле ВСУ Рустам Галиевич снова получил тяжелое ранение. За плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. Сейчас полковник, выполняя задачи Минобороны РФ, вновь приехал в Луганск», — поделился Квитка.

Ранее Сайфуллин вошел в партийный список ЕР на выборах в гордуму Тюмени. Однако после выборов он отказался от мандата.

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Герой России Сайфуллин, отказавшийся от мандата в городской думе Тюмени, вновь отправился в зону СВО. Инсайд URA.RU подтвердился. Об отправке сообщил тюменский депутат Госдумы от «Единой России» Иван Квитка. «При артобстреле ВСУ Рустам Галиевич снова получил тяжелое ранение. За плечами — полтора года интенсивной реабилитации и сложнейших операций. Сейчас полковник, выполняя задачи Минобороны РФ, вновь приехал в Луганск», — поделился Квитка. Ранее Сайфуллин вошел в партийный список ЕР на выборах в гордуму Тюмени. Однако после выборов он отказался от мандата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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