ТАСС: задержан замглавы МВД Дагестана

Задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов
Задержан заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики. По месту жительства и работы проходят обыски. Причины задержания не уточняются.
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