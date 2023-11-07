ТАСС: задержан замглавы МВД Дагестана

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Задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов Фото:

Задержан заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики. По месту жительства и работы проходят обыски. Причины задержания не уточняются.

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Задержан заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики. По месту жительства и работы проходят обыски. Причины задержания не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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