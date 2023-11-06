Прокуратура отреагировала на инцидент с самолетом Utair в Сургуте

Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем.
«Указанное воздушное судно выполняло регулярный рейс UT-137 по маршруту Сургут-Новосибирск. Причина возврата воздушного судна в аэропорт вылета — техническая, проблема с системой наддува. Посадка в аэропорту вылета осуществлена в штатном режиме. Вылет осуществлен резервным судном в 6 часов 10 минут», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Сейчас ведомство проверит соблюдение законодательства при техническом обслуживании воздушного судна.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт Сургута. Инцидент произошел ночью 7 ноября.
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