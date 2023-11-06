06 ноября 2023
05 ноября 2023

Прокуратура отреагировала на инцидент с самолетом Utair в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом Utair Фото:

Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем.

«Указанное воздушное судно выполняло регулярный рейс UT-137 по маршруту Сургут-Новосибирск. Причина возврата воздушного судна в аэропорт вылета — техническая, проблема с системой наддува. Посадка в аэропорту вылета осуществлена в штатном режиме. Вылет осуществлен резервным судном в 6 часов 10 минут», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Сейчас ведомство проверит соблюдение законодательства при техническом обслуживании воздушного судна.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт Сургута. Инцидент произошел ночью 7 ноября.

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Транспортная прокуратура устроила проверку из-за инцидента с самолетом авиакомпании Utair. Борт следовал в Новосибирск, но вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за технических проблем. «Указанное воздушное судно выполняло регулярный рейс UT-137 по маршруту Сургут-Новосибирск. Причина возврата воздушного судна в аэропорт вылета — техническая, проблема с системой наддува. Посадка в аэропорту вылета осуществлена в штатном режиме. Вылет осуществлен резервным судном в 6 часов 10 минут», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Сейчас ведомство проверит соблюдение законодательства при техническом обслуживании воздушного судна. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт Сургута. Инцидент произошел ночью 7 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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