06 ноября 2023
05 ноября 2023

Самолет Utair экстренно вернулся в аэропорт Сургута

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, utair, ютейр, сотрудник аэропорта, борт самолета
Самолет Utair вынужденно вернулся в Сургут Фото:

Самолет авиакомпании Utair вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем с системой наддува. Борт следовал в Новосибирск.

«Возврат на аэродром вылета, проблема с системой наддува. Самолет АТ75, REG/67689, рейс UTA137 Сургут — Новосибирск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в telegram-канале Aviaincident.

Инцидент произошел ночью 7 ноября. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Аэрофлот» сделал заявление об инциденте с самолетом в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время посадки борт авиакомпании заскользил по взлетной полосе.

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Самолет авиакомпании Utair вынужденно вернулся в аэропорт Сургута из-за проблем с системой наддува. Борт следовал в Новосибирск. «Возврат на аэродром вылета, проблема с системой наддува. Самолет АТ75, REG/67689, рейс UTA137 Сургут — Новосибирск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», — говорится в telegram-канале Aviaincident. Инцидент произошел ночью 7 ноября. Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу авиакомпании Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что «Аэрофлот» сделал заявление об инциденте с самолетом в аэропорту Ханты-Мансийска. Во время посадки борт авиакомпании заскользил по взлетной полосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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