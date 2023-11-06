Мэрия Челябинска выплатит ребенку компенсацию за укус собаки

За ребенком погналась стая собак, одна из них укусила ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Челябинска выплатит компенсацию девочке за моральные страдания после укуса собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Металлургическим районным судом Челябинска исковые требования прокурора о взыскании с администрации Челябинска компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней удовлетворены на сумму 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — сообщили в пресс-службе ведомства

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2022 года возле дома 14 по улице 50 лет ВЛКСМ. За девочкой погналась стая собак, одна из которых укусила ребенка за ногу. После нападения ребенок начал бояться собак, а также обращался ко врачу для лечения раны левой голени.

Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте. По данным ведомства, вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен, поэтому животному удалось через решетку напасть на ребенка. Малышка получила переломы руки и многочисленные укусы.