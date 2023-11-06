06 ноября 2023

Мэрия Челябинска выплатит ребенку компенсацию за укус собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кинологической службы. Курган, собака, пес, решетка, зубы, злая собака, клыки, агрессия, овчарка, немецкая овчарка
За ребенком погналась стая собак, одна из них укусила ребенка Фото:

Мэрия Челябинска выплатит компенсацию девочке за моральные страдания после укуса собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Металлургическим районным судом Челябинска исковые требования прокурора о взыскании с администрации Челябинска компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней удовлетворены на сумму 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — сообщили в пресс-службе ведомства

По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2022 года возле дома 14 по улице 50 лет ВЛКСМ. За девочкой погналась стая собак, одна из которых укусила ребенка за ногу. После нападения ребенок начал бояться собак, а также обращался ко врачу для лечения раны левой голени.

Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте. По данным ведомства, вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен, поэтому животному удалось через решетку напасть на ребенка. Малышка получила переломы руки и многочисленные укусы.

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Мэрия Челябинска выплатит компенсацию девочке за моральные страдания после укуса собаки. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области. «Металлургическим районным судом Челябинска исковые требования прокурора о взыскании с администрации Челябинска компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней удовлетворены на сумму 50 тысяч рублей. Решение суда исполнено», — сообщили в пресс-службе ведомства По данным ведомства, инцидент произошел в ноябре 2022 года возле дома 14 по улице 50 лет ВЛКСМ. За девочкой погналась стая собак, одна из которых укусила ребенка за ногу. После нападения ребенок начал бояться собак, а также обращался ко врачу для лечения раны левой голени. Ранее стало известно, что глава СКР Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте. По данным ведомства, вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен, поэтому животному удалось через решетку напасть на ребенка. Малышка получила переломы руки и многочисленные укусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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