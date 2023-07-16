Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте (Челябинская область). Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту причинения ротвейлером травм двухлетней девочке в Златоусте. Вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен. Животному удалось через решетку напасть на подошедшего к ней ребенка», — уточнили в пресс-службе.
Ребенок сильно пострадал. Девочка госпитализирована с многочисленными укусами и переломами руки. СУ СКР по региону организовало процессуальную проверку.
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