16 июля 2023

Бастрыкин требует разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин взял на контроль проверку истории нападения собаки на ребенка Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте (Челябинская область). Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту причинения ротвейлером травм двухлетней девочке в Златоусте. Вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен. Животному удалось через решетку напасть на подошедшего к ней ребенка», — уточнили в пресс-службе.

Ребенок сильно пострадал. Девочка госпитализирована с многочисленными укусами и переломами руки. СУ СКР по региону организовало процессуальную проверку.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин требует разобраться в истории с нападением ротвейлера на двухлетнюю девочку в Златоусте (Челябинская область). Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту причинения ротвейлером травм двухлетней девочке в Златоусте. Вольер, в котором находилась собака и еще 17 особей, был плохо огорожен. Животному удалось через решетку напасть на подошедшего к ней ребенка», — уточнили в пресс-службе. Ребенок сильно пострадал. Девочка госпитализирована с многочисленными укусами и переломами руки. СУ СКР по региону организовало процессуальную проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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