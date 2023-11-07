Зеленского просят ввести уголовную ответственность за призывы к выборам

На Украине запустили петицию с целью привлечения политических агитаторов к уголовной ответственности за попытку призыва к выборам в период военного положения. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского лидера.
«Ввести соответствующие изменения в законодательство, чтобы выборы во время военного положения были запрещены и повлекли за собой уголовную ответственность. <…> Считаем важным внести призывы к выборам во время военного положения к уголовной ответственности», — уточняется в соответствующей инициативе. По мнению граждан, такие правки позволят обеспечить безопасность и защиту прав гражданских.
Зеленский решил о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года, подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко. В МИД Украины отмечали, что президент вскоре должен назначить даты, несмотря на военную положение.
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