Зеленского просят ввести уголовную ответственность за призывы к выборам

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимира Зеленского просят отменить выборы в стране на период военного положения Фото:
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На Украине запустили петицию с целью привлечения политических агитаторов к уголовной ответственности за попытку призыва к выборам в период военного положения. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского лидера.

«Ввести соответствующие изменения в законодательство, чтобы выборы во время военного положения были запрещены и повлекли за собой уголовную ответственность. <…> Считаем важным внести призывы к выборам во время военного положения к уголовной ответственности», — уточняется в соответствующей инициативе. По мнению граждан, такие правки позволят обеспечить безопасность и защиту прав гражданских.

Зеленский решил о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года, подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко. В МИД Украины отмечали, что президент вскоре должен назначить даты, несмотря на военную положение.

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На Украине запустили петицию с целью привлечения политических агитаторов к уголовной ответственности за попытку призыва к выборам в период военного положения. Соответствующая петиция опубликована на официальном сайте украинского лидера. «Ввести соответствующие изменения в законодательство, чтобы выборы во время военного положения были запрещены и повлекли за собой уголовную ответственность. <…> Считаем важным внести призывы к выборам во время военного положения к уголовной ответственности», — уточняется в соответствующей инициативе. По мнению граждан, такие правки позволят обеспечить безопасность и защиту прав гражданских. Зеленский решил о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года, подчеркнул народный депутат Алексей Гончаренко. В МИД Украины отмечали, что президент вскоре должен назначить даты, несмотря на военную положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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