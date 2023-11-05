05 ноября 2023

Зеленский утвердил дату президентских выборов на Украине

Депутат Рады Гончаренко: выборы президента Украины пройдут в марте 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Запад не заставляет Зеленского проводить выборы в период конфликта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

«Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы на Украине в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Эспрессо».

Он добавил, что Запад не требует от Киева провести выборы, решение обусловлено политическими задачами, которые ставит перед собой офис президента.

Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба раскрыл планы Зеленского на президентские выборы в 2024 году. Кулеба отметил, что проведение соответствующих выборов во время вооруженного военного конфликта с Россией повлечет за собой последствия. В настоящий момент выборы официально приостановлены.

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Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о проведении президентских выборов 31 марта 2024 года. Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко. «Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы на Украине в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируют провести 31 марта 2024 года», — заявил Гончаренко в эфире телеканала «Эспрессо». Он добавил, что Запад не требует от Киева провести выборы, решение обусловлено политическими задачами, которые ставит перед собой офис президента. Ранее министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба раскрыл планы Зеленского на президентские выборы в 2024 году. Кулеба отметил, что проведение соответствующих выборов во время вооруженного военного конфликта с Россией повлечет за собой последствия. В настоящий момент выборы официально приостановлены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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