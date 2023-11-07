Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» помогут бойцу восстановить медали Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области оказывает помощь в восстановлении наград, которые в момент ранения утерял бывший боец ЧВК «Вагнер». Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в отделении.

«В фонд обратился бывший сотрудник ЧВК „Вагнер“, воевавший на территории Луганской и Донецкой республик и получивший несколько госнаград за мужество и отвагу. На передовой он получил осколочные ранения и потерял все награды. За решение вопроса о направлении на медобследование и восстановление знаков отличия принялась соцкоординатор», — уточнили в филиале.

Бойца проконсультировали замруководителя филиала по медицине и соцкоординатор фонда по ЧВК. Из-за беспокоившего состояния здоровья мужчину направили в областной госпиталь ветеранов войн. Он прошел обследование, теперь готовится к операции по удалению осколка. Далее совместно с сотрудником фонда они будут восстанавливать награды.