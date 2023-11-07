Челябинскому бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» помогут восстановить утерянные награды. Фото

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, орден мужества, символ z, боевые награды, чвк вагнер, ветеран сво
Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» помогут бойцу восстановить медали Фото:
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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области оказывает помощь в восстановлении наград, которые в момент ранения утерял бывший боец ЧВК «Вагнер». Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в отделении.

«В фонд обратился бывший сотрудник ЧВК „Вагнер“, воевавший на территории Луганской и Донецкой республик и получивший несколько госнаград за мужество и отвагу. На передовой он получил осколочные ранения и потерял все награды. За решение вопроса о направлении на медобследование и восстановление знаков отличия принялась соцкоординатор», — уточнили в филиале.

Бойца проконсультировали замруководителя филиала по медицине и соцкоординатор фонда по ЧВК. Из-за беспокоившего состояния здоровья мужчину направили в областной госпиталь ветеранов войн. Он прошел обследование, теперь готовится к операции по удалению осколка. Далее совместно с сотрудником фонда они будут восстанавливать награды.

Боец в одном из боев получил серьезное ранение и потерял свои медали
Боец в одном из боев получил серьезное ранение и потерял свои медали
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Филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинской области оказывает помощь в восстановлении наград, которые в момент ранения утерял бывший боец ЧВК «Вагнер». Об этом 7 ноября сообщили URA.RU в отделении. «В фонд обратился бывший сотрудник ЧВК „Вагнер“, воевавший на территории Луганской и Донецкой республик и получивший несколько госнаград за мужество и отвагу. На передовой он получил осколочные ранения и потерял все награды. За решение вопроса о направлении на медобследование и восстановление знаков отличия принялась соцкоординатор», — уточнили в филиале. Бойца проконсультировали замруководителя филиала по медицине и соцкоординатор фонда по ЧВК. Из-за беспокоившего состояния здоровья мужчину направили в областной госпиталь ветеранов войн. Он прошел обследование, теперь готовится к операции по удалению осколка. Далее совместно с сотрудником фонда они будут восстанавливать награды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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