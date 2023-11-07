ЧМК выплатит Росприроднадзору компенсацию за сбросы в реку Миасс в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд вынес решение о частичном удовлетворении иска Фото:

Уральское управления Росприроднадзора 7 ноября выиграло суд у ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Игоря Зюзина о компенсации за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Миасс в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области, где рассматривался иск.

«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в картотеке дела. Какую именно сумму должен заплатить ЧМК пока не сообщается, текст решения еще не опубликован.

URA.RU направило официальный запросы в ПАО «ЧМК» и в управление. На момент публикации ответы не поступили. На звонок URA.RU в пресс-службе арбитражного суда не ответили.

Исковое заявление было подано в конце мая. Тогда заседание назначили на 11 июля, но неоднократно переносили. В изначальных требованиях Росприроднадзора числилось взыскание компенсации суммой в 263 миллиона рублей. Как ведомство указало в своем заявлении, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод ПАО «ЧМК» производился с июня 2013 по февраль 2016 годов, а затем — с 12 мая по 19 мая 2016 года.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральское управления Росприроднадзора 7 ноября выиграло суд у ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Игоря Зюзина о компенсации за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Миасс в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области, где рассматривался иск. «Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в картотеке дела. Какую именно сумму должен заплатить ЧМК пока не сообщается, текст решения еще не опубликован. URA.RU направило официальный запросы в ПАО «ЧМК» и в управление. На момент публикации ответы не поступили. На звонок URA.RU в пресс-службе арбитражного суда не ответили. Исковое заявление было подано в конце мая. Тогда заседание назначили на 11 июля, но неоднократно переносили. В изначальных требованиях Росприроднадзора числилось взыскание компенсации суммой в 263 миллиона рублей. Как ведомство указало в своем заявлении, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод ПАО «ЧМК» производился с июня 2013 по февраль 2016 годов, а затем — с 12 мая по 19 мая 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...