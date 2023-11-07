ЧМК выплатит Росприроднадзору компенсацию за сбросы в реку Миасс в Челябинске

Суд вынес решение о частичном удовлетворении иска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральское управления Росприроднадзора 7 ноября выиграло суд у ПАО «Челябинский металлургический комбинат» Игоря Зюзина о компенсации за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Миасс в Челябинске. Сообщение об этом появилось в картотеке дел арбитражного суда Челябинской области, где рассматривался иск.

«Судебное заседание завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в картотеке дела. Какую именно сумму должен заплатить ЧМК пока не сообщается, текст решения еще не опубликован.

URA.RU направило официальный запросы в ПАО «ЧМК» и в управление. На момент публикации ответы не поступили. На звонок URA.RU в пресс-службе арбитражного суда не ответили.

Исковое заявление было подано в конце мая. Тогда заседание назначили на 11 июля, но неоднократно переносили. В изначальных требованиях Росприроднадзора числилось взыскание компенсации суммой в 263 миллиона рублей. Как ведомство указало в своем заявлении, сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод ПАО «ЧМК» производился с июня 2013 по февраль 2016 годов, а затем — с 12 мая по 19 мая 2016 года.