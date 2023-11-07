В мэрии Североуральска отреагировали на гибель спикера думы, конфликтовавшего с главой

Свердловские чиновники выразили соболезнования близким погибшего спикера Ильина
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Пресс-конференция о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге». Екатеринбург, депутат, политик, чиновник, галстук, пиджак, деловой костюм, парламентарии, дипломат, рубашка
Виктор Ильин ехал в Екатеринбург на обучение Фото:

В администрации Североуральска (Свердловская область) выразили соболезнования семье скончавшегося в ДТП спикера местной думы Виктора Ильина. Авария произошла на трассе Серов — Североуральск — Ивдель.

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Как писало URA.RU, у мэра Североуральска Светланы Мироновой в последнее время были претензии к Ильину, которого она пролоббировала осенью 2022-го, рассорившись с градообразующим СУБРом. Ильин хотел самостоятельности и вел себя своеобразно, отмечали источники агентства.

«Глава Североуральского округа Светлана Миронова, администрация, депутаты и аппарат думы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича [Ильина]», — написали в пресс-службе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Ильину был 61 год.

Авария произошла днем 7 ноября. По данным УГИБДД Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. Спикер североуральской думы ехал в Екатеринбург на обучение. С Ильиным в машине была супруга, она находится в тяжелом состоянии.

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В администрации Североуральска (Свердловская область) выразили соболезнования семье скончавшегося в ДТП спикера местной думы Виктора Ильина. Авария произошла на трассе Серов — Североуральск — Ивдель. Как писало URA.RU, у мэра Североуральска Светланы Мироновой в последнее время были претензии к Ильину, которого она пролоббировала осенью 2022-го, рассорившись с градообразующим СУБРом. Ильин хотел самостоятельности и вел себя своеобразно, отмечали источники агентства. «Глава Североуральского округа Светлана Миронова, администрация, депутаты и аппарат думы выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича [Ильина]», — написали в пресс-службе горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Ильину был 61 год. Авария произошла днем 7 ноября. По данным УГИБДД Свердловской области, Lada Priora столкнулась с Hyundai Solaris. Спикер североуральской думы ехал в Екатеринбург на обучение. С Ильиным в машине была супруга, она находится в тяжелом состоянии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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