06 ноября 2023

Гибель спикера думы меняет расклад в свердловской вотчине «Русала»

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев и Паслер в Североуральске, субр
СУБР не будет лоббировать своего человека на место Ильина, говорит источник Фото:

Гибель председателя думы Североуральска (Свердловская область) — вотчины «Русала» — Виктора Ильина меняет расклад политических сил в городе. Мэр Светлана Миронова попытается вернуть влияние на представительный орган, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус, которая сейчас вице-спикер. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местной администрации.

Считается, что после выборов в думу Североуральска в 2022 году именно Миронова пролоббировала назначение Ильина, хотя у «Русала» (то есть входящего в него АО «Североуральский бокситовый рудник», СУБР), контролирующего большинство (11 из 20) голосов, был другой претендент. Отношения между мэром и градообразующим предприятием испортились, но впоследствии восстановились, утверждает собеседник агентства.

«А к Ильину у Мироновой в последнее время были претензии — он же был амбициозный, хотел самостоятельности. К тому же вел себя своеобразно. Сейчас, после его гибели, Ус станет исполняющей обязанности спикера, а затем и полновесным председателем. И Мироновой будет легче коммуницировать с депутатами», — анонсировал источник. Он также поделился, что, по его данным, СУБР в кресло спикера никого продвигать не намерен.

Ильин, как сообщало агентство, погиб утром 7 ноября в ДТП на 15-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель. Он возглавлял думу Североуральска чуть больше года, сменив на этом посту умершего Александра Злобина. Сам же Злобин занял кресло Елены Балбековой, совершившей суицид.

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Гибель председателя думы Североуральска (Свердловская область) — вотчины «Русала» — Виктора Ильина меняет расклад политических сил в городе. Мэр Светлана Миронова попытается вернуть влияние на представительный орган, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус, которая сейчас вице-спикер. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к местной администрации. Считается, что после выборов в думу Североуральска в 2022 году именно Миронова пролоббировала назначение Ильина, хотя у «Русала» (то есть входящего в него АО «Североуральский бокситовый рудник», СУБР), контролирующего большинство (11 из 20) голосов, был другой претендент. Отношения между мэром и градообразующим предприятием испортились, но впоследствии восстановились, утверждает собеседник агентства. «А к Ильину у Мироновой в последнее время были претензии — он же был амбициозный, хотел самостоятельности. К тому же вел себя своеобразно. Сейчас, после его гибели, Ус станет исполняющей обязанности спикера, а затем и полновесным председателем. И Мироновой будет легче коммуницировать с депутатами», — анонсировал источник. Он также поделился, что, по его данным, СУБР в кресло спикера никого продвигать не намерен. Ильин, как сообщало агентство, погиб утром 7 ноября в ДТП на 15-м километре трассы Серов — Североуральск — Ивдель. Он возглавлял думу Североуральска чуть больше года, сменив на этом посту умершего Александра Злобина. Сам же Злобин занял кресло Елены Балбековой, совершившей суицид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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