Депутаты курганского города ушли с заседания, чтобы не голосовать за проект мэрии

Два депутата шадринской городской думы (Курганская область) Александр Бухаров и Юлия Галиева покинули заседание думской комиссии по развитию городского хозяйства, которое проходило седьмого ноября, чтобы не голосовать за проект мэрии о внесении изменений в правила благоустройства. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сам Бухаров.
«Я и депутат Юлия Галиева покинули заседание комиссии в связи с тем, что на нее вынесли на обсуждение проект изменений в правила благоустройства. Ранее депутаты отклонили его и отправили на доработку из-за того, что он „сырой“, установив, что в течение двух недель депутаты, общественная палата и заинтересованные лица могут внести свои предложения, коррективы, но вместо того, чтобы дождаться сроков приема предложений, они вынесли его сегодня на заседание, не собрав всех предложений», — сказал Бухаров. С его слов, замечания и рекомендации по проекту должны были вноситься с 25 октября по восьмое ноября включительно. Также по его информации, данный проект не могли рассмотреть ранее девятого числа.
В пресс-службе мэрии Шадринска URA.RU ответили на запрос по теме. «Седьмого ноября депутаты не собирались и не могли юридически голосовать за проект, т. к. документы не прошли экспертизу прокуратуры. Эту информацию довели до присутствующих депутатов. Если кто-то отсутствовал или покинул комиссию, он мог не знать об этом. К рассмотрению проекта народные избранники вернутся после получения акта проверки надзорных органов», — пишет пресс-служба. Также корреспондент попытался связаться с председателем шадринской гордумы Владимиром Пикалиным, но на звонок не поступило ответа.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске сорвалось заседание гордумы из-за неявки руководства. Со слов Бухарова, председатель гордумы Владимир Пикалин и его заместитель Александр Савин не смогли присутствовать на заседании, а по уставу без их участия проводить заседание было невозможно.
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