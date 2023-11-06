06 ноября 2023

Пермский губернатор нашел замену главе Контрольно-счетной палаты

Экс-прокурор Пермского края Белых претендует на пост КСП региона
© Служба новостей «URA.RU»
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Форум "Россия-Африка" первый день. Санкт-Петербург, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин предложил на место главы КСП бывшего прокурора Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение регионального заксобрания кандидатуру нового председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). На этом посту Геннадия Тушнолобова может сменить бывший прокурор края Александр Белых.

«Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание края кандидатуру господина Белых в качестве претендента на должность следующего председателя КСП», — пишет «В курсе» без ссылок на источник информации. Тушнолобов, которому исполнилось 70 лет, должен покинуть пост главы КСП в феврале 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Тушнолобова попала в списки претендентов в депутаты заксобрания по округу №12 вместо умершего Виктора Баранова. Геннадий Тушнолобов в 90-е годы был мэром Соликамска и первым вице-губернатором, потом избирался депутатом заксобрания, был секретарем реготделения «Единой России». В январе 2013 года он возглавил правительство Пермского края, в 2018 году стал председателем КСП.

Александр Белых с 2009 по 2015 годы был прокурором Пермского края. Позже был назначен начальником Управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение регионального заксобрания кандидатуру нового председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). На этом посту Геннадия Тушнолобова может сменить бывший прокурор края Александр Белых. «Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание края кандидатуру господина Белых в качестве претендента на должность следующего председателя КСП», — пишет «В курсе» без ссылок на источник информации. Тушнолобов, которому исполнилось 70 лет, должен покинуть пост главы КСП в феврале 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Тушнолобова попала в списки претендентов в депутаты заксобрания по округу №12 вместо умершего Виктора Баранова. Геннадий Тушнолобов в 90-е годы был мэром Соликамска и первым вице-губернатором, потом избирался депутатом заксобрания, был секретарем реготделения «Единой России». В январе 2013 года он возглавил правительство Пермского края, в 2018 году стал председателем КСП. Александр Белых с 2009 по 2015 годы был прокурором Пермского края. Позже был назначен начальником Управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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