Пермский губернатор нашел замену главе Контрольно-счетной палаты

Экс-прокурор Пермского края Белых претендует на пост КСП региона

Дмитрий Махонин предложил на место главы КСП бывшего прокурора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение регионального заксобрания кандидатуру нового председателя Контрольно-счетной палаты (КСП). На этом посту Геннадия Тушнолобова может сменить бывший прокурор края Александр Белых.

«Дмитрий Махонин внес в законодательное собрание края кандидатуру господина Белых в качестве претендента на должность следующего председателя КСП», — пишет «В курсе» без ссылок на источник информации. Тушнолобов, которому исполнилось 70 лет, должен покинуть пост главы КСП в феврале 2024 года.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Тушнолобова попала в списки претендентов в депутаты заксобрания по округу №12 вместо умершего Виктора Баранова. Геннадий Тушнолобов в 90-е годы был мэром Соликамска и первым вице-губернатором, потом избирался депутатом заксобрания, был секретарем реготделения «Единой России». В январе 2013 года он возглавил правительство Пермского края, в 2018 году стал председателем КСП.

Александр Белых с 2009 по 2015 годы был прокурором Пермского края. Позже был назначен начальником Управления Генпрокуратуры РФ в Приволжском федеральном округе.