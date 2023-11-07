Пункты весового контроля запустили в регионе в 2023 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане недобросовестные чиновники, испугавшись внимания силовиков, остановили работу пункта весового контроля в Шатровском округе. По этой дороге крупные курганские бизнесмены, знакомые с чиновниками, перевозят щебень. Однако документы на перегруз для оформления штрафов (в 400 000 рублей) составлялись с ошибками, что и привлекло внимание силовиков. Об этом URA.RU сообщили источники, связанные с региональными властями.

«Чиновники решили закрыть в Шатрово пост по причине колейности, из-за чего весы встроенные в асфальт не могут передавать достоверные данные. Но в этом случае они должны были заранее, видя образование колеи, сообщить — „Русоператору“. Компания по гарантии выполнила бы ремонт. Но претензия не была предъявлена. Тем самым ремонт затягивается, и не сможет быть выполнен при наступлении холодов. Некоторые недобросовестные лица заинтересованы в том, чтобы пункт как можно дольше не работал, так как по этой дороги ездят перегруженные машины их знакомых бизнесменов», — рассказал источник.

Инсайдеры добавили, что по этой дороге часто ездят грузовики со щебнем, добытым в местном карьере, которые отправляют в Тюмень. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с ГКУ «Курганавтодор». Эта компания следит за состоянием дорог в регионе. Информация будет дополнена после получения ответа.

Пункты весового контроля установили в Курганской области для того, чтобы проверить есть ли у машины перегруз, который вредит дороге. Деньги, которые нарушители выплачивают в качестве штрафов, направляют на восстановление дорог в регионе. Ранее стало известно, что в Кургане запустили в работу автоматические пункты весового и габаритного контроля только после вмешательства прокурора области Андрея Назарова.