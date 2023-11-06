В Тюмени планируют продлить время работы автобусов

Режим работы автобусов зависит от пассажиропотока по каждому маршруту Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени обсуждается вопрос о продлении времени работы общественного транспорта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городской администрации. Там же добавили, что режим работы автобусов зависит от пассажиропотока по каждому маршруту.

«Обсуждается вопрос о продлении времени работы ряда маршрутов. В вечернее время пассажиропоток значительно снижается и зависит от направления (востребованности маршрута), в связи с чем расписание движения автобусов для каждого маршрута регулярных перевозок разработано индивидуально», — рассказали в мэрии.

Там же добавили, что в основном общественный транспорт работает с 6:30 до 21:30. Однако по некоторым маршрутам, например, №13, 14, 30, 54 автобусы ходят дольше.

Ранее URA.RU писало, что стоимость проезда на тюменских автобусах с 1 января 2024 года вырастет на один рубль. Теперь цена билета составит 30 рублей при безналичной оплате и 31 рубль за наличный расчет.