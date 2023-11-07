Сбербанк отразил мощнейшую в истории атаку хакеров

07 ноября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Герман Греф сообщил, что хакеры стали чаще устраивать атаки на российские ресурсы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сбербанк отразил DDoS-атаку (действия хакеров, которые направлены на нарушение работоспособности компании и клиентских сервисов — прим. URA.RU), которая была мощнее в 3-4 раза предыдущей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. «Последняя DDoS-атака была недели две назад, это была самая мощная атака в нашей истории», — заявил Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета. Его слова передает РБК. Он отметил, что атака была мощнее в 3-4 раза, чем было ранее. Греф подчеркнул, что появились новые хакеры, почерк которых неизвестен компании. По его словам, они начали чаще атаковать крупнейшие ресурсы РФ. Отмечается, что 106 миллиона граждан России являются клиентами Сбербанка. Ранее Греф сообщал, что Сбербанк с начала спецоперации сталкивался с мощнейшими хакерскими и санкционными атаками. Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую рассылку электронных сообщений своим сотрудникам с приглашениями посетить военкомат якобы для уточнения персональных данных, передает телеканал 360.

Сбербанк отразил DDoS-атаку (действия хакеров, которые направлены на нарушение работоспособности компании и клиентских сервисов — прим. URA.RU), которая была мощнее в 3-4 раза предыдущей. Об этом сообщил глава банка Герман Греф. «Последняя DDoS-атака была недели две назад, это была самая мощная атака в нашей истории», — заявил Греф на пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета. Его слова передает РБК. Он отметил, что атака была мощнее в 3-4 раза, чем было ранее. Греф подчеркнул, что появились новые хакеры, почерк которых неизвестен компании. По его словам, они начали чаще атаковать крупнейшие ресурсы РФ. Отмечается, что 106 миллиона граждан России являются клиентами Сбербанка. Ранее Греф сообщал, что Сбербанк с начала спецоперации сталкивался с мощнейшими хакерскими и санкционными атаками. Служба кибербезопасности Сбербанка предотвратила массовую рассылку электронных сообщений своим сотрудникам с приглашениями посетить военкомат якобы для уточнения персональных данных, передает телеканал 360.