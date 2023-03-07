Греф пожаловался Путину на самые мощные атаки

Сбербанк с самого начала спецоперации сталкивался с мощнейшими хакерскими и санкционными атаками. Об этом рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф.
«Мы не только ни на один день — ни на одну минуту не прервали своей деятельности, несмотря на беспрецедентные атаки <…> и такие по мощности атаки, которые были, мы никогда с ними не сталкивались», — подчеркнул Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Греф также акцентировал внимание, что Сбер продолжает свою работу и сохраняет устойчивость. К тому же, уточнил председатель правления банка, хакерские атаки помогли набраться опыта.
Ранее в ходе встречи с Грефом российский президент отметил, что несмотря на санкции Запада, РФ повышает свой экономический суверенитет. Также он говорил, что Сбер на сегодня — один из лидеров экономической системы.
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