Греф пожаловался Путину на самые мощные атаки

Греф: Сбер столкнулся с мощными хакерскими атаками

07 марта 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Сбер продолжает стабильную работу, несмотря на хакерские атаки, заявил Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сбербанк с самого начала спецоперации сталкивался с мощнейшими хакерскими и санкционными атаками. Об этом рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Мы не только ни на один день — ни на одну минуту не прервали своей деятельности, несмотря на беспрецедентные атаки <…> и такие по мощности атаки, которые были, мы никогда с ними не сталкивались», — подчеркнул Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Греф также акцентировал внимание, что Сбер продолжает свою работу и сохраняет устойчивость. К тому же, уточнил председатель правления банка, хакерские атаки помогли набраться опыта. Ранее в ходе встречи с Грефом российский президент отметил, что несмотря на санкции Запада, РФ повышает свой экономический суверенитет. Также он говорил, что Сбер на сегодня — один из лидеров экономической системы.

Сбербанк с самого начала спецоперации сталкивался с мощнейшими хакерскими и санкционными атаками. Об этом рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. «Мы не только ни на один день — ни на одну минуту не прервали своей деятельности, несмотря на беспрецедентные атаки <…> и такие по мощности атаки, которые были, мы никогда с ними не сталкивались», — подчеркнул Герман Греф в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Греф также акцентировал внимание, что Сбер продолжает свою работу и сохраняет устойчивость. К тому же, уточнил председатель правления банка, хакерские атаки помогли набраться опыта. Ранее в ходе встречи с Грефом российский президент отметил, что несмотря на санкции Запада, РФ повышает свой экономический суверенитет. Также он говорил, что Сбер на сегодня — один из лидеров экономической системы.