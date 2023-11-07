Долгострой не могут закончить с 2009 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана планируют возобновить строительство двухэтажного кафе, которое не могли закончить 14 лет. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Разрешение на строительство кафе по адресу: Курган, улица Мостостроителей, 10б. Наименование застройщика: физическое лицо», — говорится в документе. Площадь земельного участка под будущий объект общепита составляет 1259 квадратных метров.

Строительство кафе было начато в 2009 году. За это время у долгостроя трижды менялся собственник. По данным мэрии, с новым владельцем объекта незавершенного строительства заключен договор аренды до середины января 2025 года.

Мэрия Кургана выдала разрешение новому собственнику для строительства кафе в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU