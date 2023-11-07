Долгострой не могут закончить с 2009 года
В Заозерном районе Кургана планируют возобновить строительство двухэтажного кафе, которое не могли закончить 14 лет. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Разрешение на строительство кафе по адресу: Курган, улица Мостостроителей, 10б. Наименование застройщика: физическое лицо», — говорится в документе. Площадь земельного участка под будущий объект общепита составляет 1259 квадратных метров.
Строительство кафе было начато в 2009 году. За это время у долгостроя трижды менялся собственник. По данным мэрии, с новым владельцем объекта незавершенного строительства заключен договор аренды до середины января 2025 года.
Мэрия Кургана выдала разрешение новому собственнику для строительства кафе в Заозерном
Площадь участка с недостроенным объектом по ул. Мостостроителей, 10б составляет более 1200 квадратов
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