07 ноября 2023

В Кургане разморозили стройку кафе спустя 14 лет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Место строительства для кафе по улице Мостостроителей 10Б. Курган, стройка, улица мостостроителей 10Б
Долгострой не могут закончить с 2009 года Фото:

В Заозерном районе Кургана планируют возобновить строительство двухэтажного кафе, которое не могли закончить 14 лет. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Разрешение на строительство кафе по адресу: Курган, улица Мостостроителей, 10б. Наименование застройщика: физическое лицо», — говорится в документе. Площадь земельного участка под будущий объект общепита составляет 1259 квадратных метров.

Строительство кафе было начато в 2009 году. За это время у долгостроя трижды менялся собственник. По данным мэрии, с новым владельцем объекта незавершенного строительства заключен договор аренды до середины января 2025 года.

Место строительства для кафе по улице Мостостроителей 10Б. Курган
Мэрия Кургана выдала разрешение новому собственнику для строительства кафе в Заозерном
Фото:
Площадь участка с недостроенным объектом по ул. Мостостроителей, 10б составляет более 1200 квадратов
Площадь участка с недостроенным объектом по ул. Мостостроителей, 10б составляет более 1200 квадратов
Фото:

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В Заозерном районе Кургана планируют возобновить строительство двухэтажного кафе, которое не могли закончить 14 лет. Об этом сообщается на сайте администрации города. «Разрешение на строительство кафе по адресу: Курган, улица Мостостроителей, 10б. Наименование застройщика: физическое лицо», — говорится в документе. Площадь земельного участка под будущий объект общепита составляет 1259 квадратных метров. Строительство кафе было начато в 2009 году. За это время у долгостроя трижды менялся собственник. По данным мэрии, с новым владельцем объекта незавершенного строительства заключен договор аренды до середины января 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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