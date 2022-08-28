Кафе в микрорайоне Заозерный не могут достроить уже 13 лет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В первом микрорайоне Заозерного в Кургане 13 лет не могут достроить двухэтажное кафе. С 2009 года у долгостроя уже трижды менялся собственник. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время с новым собственником заключен договор аренды сроком до 14 января 2025 года. Сейчас арендатор оформляет документы, разрешающие строительство. Срок ранее полученного разрешения на строительство истек в 2017 году», — сказали в пресс-службе.

Земельный участок по улице Мостостроителей, 10б был предоставлен в аренду в 2009 году для строительства кафе. Впоследствии арендатор продал объект незавершенного строительства третьему лицу. После чего в 2017 году для завершения стройки был заключен новый договор на три года. В итоге новый собственник также не исполнил обязательств по строительству кафе. Объект был изъят и реализован с торгов.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане около десяти лет не могут достроить многоэтажный кирпичный дом. Подрядчик получил разрешение на строительство еще в 2013 году. По данным администрации города, застройщик обещал закончить объект до конца текущего года. Столько же лет строится храм во втором микрорайоне Заозерного. Его строят на частные пожертвования. По словам представителя Курганской епархии, стройка затягивается из-за отсутствия спонсоров.

В Кургане 13 лет не могут достроить двухэтажное кафе Фото: группа «А МЫ ЖИВЕМ В ЗАЗИКЕ» соцсети «ВКонтакте»