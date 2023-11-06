Пермяков зовут упаковывать хлеб за зарплату в 280 тысяч рублей

Обязанности заключаются в сортировке и упаковке хлебной продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителям Пермского края предлагают присмотреться к вакансиям на крупном производстве хлеба. Там необходимо трудиться упаковщиками готовой продукции. Речь о работе вахтовым методом. За вахту в 60 смен обещают платить более 280 тысяч рублей.

«Вакансии для жителей Пермского края. Присоединяйся к нашей команде, работая вахтой в Москве. Приглашаем мужчин, женщин и семейные пары. Вахты от 15 смен, предпочтительный срок — 60 смен. Зарплата за этот период составит более 280 тысяч рублей. Обязанности — сортировка и упаковка готовой хлебной продукции», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении уточняется, что сотрудникам вахтовикам предоставят бесплатное жилье и трехразовое питание. Также работодатель обещает компенсировать проезд до Москвы, если затраты будут не выше двух тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагают убирать вагоны пассажирских поездов за зарплату в 280 тысяч рублей. Такие деньги обещают платить за вахту в 60 рабочих смен.