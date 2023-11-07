ГИБДД: как погиб спикер свердловской думы и что с его женой

Врачи борются за жизнь жены спикера думы Североуральска, попавшей в ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Спикеру свердловской думы Виктору Ильину был 61 год Фото:

На трассе Серов — Ивдель водитель Lada Priora при обгоне не справился с управлением и влетел в Hyundai Solaris, в которой находился спикер думы Североуральска Виктор Ильин, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. За жизнь жены депутата Натальи Ильиной борются врачи.

Авария произошла днем 7 ноября. «По предварительным данным, мужчина, управляя Lada Priora, двигаясь со стороны Серова, в направлении Краснотурьинска во время обгона, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего столкнулся со встречным Hyundai Solaris, водитель которого погиб на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.

Наталью Ильину и водителя Priora увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Основную причину ДТП сотрудники полиции установят по итогам следствия.

Как писало URA.RU, гибель Ильина поменяет расклад политических сил в Североуральске. Мэр свердловского города Светлана Миронова попытается вернуть влияние на представительный орган, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус, рассказал агентству источник, близкий к местной администрации.

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На трассе Серов — Ивдель водитель Lada Priora при обгоне не справился с управлением и влетел в Hyundai Solaris, в которой находился спикер думы Североуральска Виктор Ильин, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. За жизнь жены депутата Натальи Ильиной борются врачи. Авария произошла днем 7 ноября. «По предварительным данным, мужчина, управляя Lada Priora, двигаясь со стороны Серова, в направлении Краснотурьинска во время обгона, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего столкнулся со встречным Hyundai Solaris, водитель которого погиб на месте ДТП», — сообщили в ведомстве. Наталью Ильину и водителя Priora увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Основную причину ДТП сотрудники полиции установят по итогам следствия. Как писало URA.RU, гибель Ильина поменяет расклад политических сил в Североуральске. Мэр свердловского города Светлана Миронова попытается вернуть влияние на представительный орган, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус, рассказал агентству источник, близкий к местной администрации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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