ГИБДД: как погиб спикер свердловской думы и что с его женой

На трассе Серов — Ивдель водитель Lada Priora при обгоне не справился с управлением и влетел в Hyundai Solaris, в которой находился спикер думы Североуральска Виктор Ильин, сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области. За жизнь жены депутата Натальи Ильиной борются врачи.
Авария произошла днем 7 ноября. «По предварительным данным, мужчина, управляя Lada Priora, двигаясь со стороны Серова, в направлении Краснотурьинска во время обгона, не убедился в безопасности маневра, вследствие чего столкнулся со встречным Hyundai Solaris, водитель которого погиб на месте ДТП», — сообщили в ведомстве.
Наталью Ильину и водителя Priora увезли в больницу с травмами различной степени тяжести. Основную причину ДТП сотрудники полиции установят по итогам следствия.
Как писало URA.RU, гибель Ильина поменяет расклад политических сил в Североуральске. Мэр свердловского города Светлана Миронова попытается вернуть влияние на представительный орган, назначив спикером своего человека — депутата Марину Ус, рассказал агентству источник, близкий к местной администрации.
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