Курганцы из-за непогоды полетят в Санкт-Петербург из Тюмени

Курганцы из-за посадки самолета в Тюмени полетят в Санкт-Петербург Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Кургана полетят в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вернуться домой. На данный рейс уже продан 81 билет. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На рейс продан 81 билет. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт города Тюмени, откуда вылетят рейсом до Санкт-Петербурга», — указано в посте канала. Отмечается, что авиакомпания оттуда организует рейс до Кургана.

Сообщается, что всего на борту самолета на рейсе Сочи-Курган находилось 110 пассажиров. Из-за непогоды, которая помешала судну приземлиться в Кургане, самолет был вынужден совершить посадку в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что самолет, следовавший в Курган, был вынужден приземлиться в Тюмени. Причиной этому стал туман, накрывший город.