06 ноября 2023

Курганцы из-за непогоды полетят в Санкт-Петербург из Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, взлет, посадка, самолет, авиакомпания red wings
Курганцы из-за посадки самолета в Тюмени полетят в Санкт-Петербург Фото:

Жители Кургана полетят в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вернуться домой. На данный рейс уже продан 81 билет. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«На рейс продан 81 билет. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт города Тюмени, откуда вылетят рейсом до Санкт-Петербурга», — указано в посте канала. Отмечается, что авиакомпания оттуда организует рейс до Кургана.

Сообщается, что всего на борту самолета на рейсе Сочи-Курган находилось 110 пассажиров. Из-за непогоды, которая помешала судну приземлиться в Кургане, самолет был вынужден совершить посадку в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что самолет, следовавший в Курган, был вынужден приземлиться в Тюмени. Причиной этому стал туман, накрывший город.

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Жители Кургана полетят в Санкт-Петербург, чтобы оттуда вернуться домой. На данный рейс уже продан 81 билет. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «На рейс продан 81 билет. По решению авиакомпании пассажиры автобусами отправлены в аэропорт города Тюмени, откуда вылетят рейсом до Санкт-Петербурга», — указано в посте канала. Отмечается, что авиакомпания оттуда организует рейс до Кургана. Сообщается, что всего на борту самолета на рейсе Сочи-Курган находилось 110 пассажиров. Из-за непогоды, которая помешала судну приземлиться в Кургане, самолет был вынужден совершить посадку в Тюмени. Ранее URA.RU писало, что самолет, следовавший в Курган, был вынужден приземлиться в Тюмени. Причиной этому стал туман, накрывший город.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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