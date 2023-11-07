Самолет, следовавший в Курган, вынуждено приземлился в Тюмени

07 ноября 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Видимости в 300 метров недостаточно для посадки авиасудна (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском аэропорту осуществил вынужденную посадку авиарейс № EO-519 Сочи — Курган из-за тумана, который накрыл город. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского аэропорта. «Из-за густого тумана была плохая видимость, 300 метров — это мало. Самолет был направлен на запасной аэропорт в Тюмень», — пояснили в пресс-службе. Самолет Embraer-190 вылетел из сочинского аэропорта в 8:10 по местному времени. Посадка в Кургане должна была произойти в 13:50, но самолет не приземлился в пункте назначения. Туман стал препятствием для завершения рейса бортом, в результате посадка произошла в аэропорту города Тюмени. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Nordwind, которая осуществляет этот рейс, для уточнения деталей данного случая. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за тумана. Служба МЧС региона подсказали водителям и пешеходам, как обезопасить себя на дороге в условиях плохой видимости.

В тюменском аэропорту осуществил вынужденную посадку авиарейс № EO-519 Сочи — Курган из-за тумана, который накрыл город. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе курганского аэропорта. «Из-за густого тумана была плохая видимость, 300 метров — это мало. Самолет был направлен на запасной аэропорт в Тюмень», — пояснили в пресс-службе. Самолет Embraer-190 вылетел из сочинского аэропорта в 8:10 по местному времени. Посадка в Кургане должна была произойти в 13:50, но самолет не приземлился в пункте назначения. Туман стал препятствием для завершения рейса бортом, в результате посадка произошла в аэропорту города Тюмени. Корреспондент URA.RU отправил запрос в авиакомпанию Nordwind, которая осуществляет этот рейс, для уточнения деталей данного случая. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана предупредили об опасной обстановке на дорогах из-за тумана. Служба МЧС региона подсказали водителям и пешеходам, как обезопасить себя на дороге в условиях плохой видимости.