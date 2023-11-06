В ХМАО заболеваемость коронавирусом подскочила на 54%

В Ханты-Мансийском автономном округе в начале ноября подскочила заболеваемость коронавирусом. Число больных по сравнению с неделей ранее выросло на 54,8%.
«Заболеваемость COVID-19 составила 64,6 случая на 100 тысяч населения случаев, что выше уровня предыдущей недели на 54,8%. Все случаи протекали в форме ОРВИ, из которых в легкой степени тяжести 96,1%», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора.
Больше всего больных оказалось в Ханты-Мансийске (31,2%), Сургуте — (26,7%) и Нижневартовске — (13,6%). «Наибольшая доля заражений в общественных местах с массовым скоплением людей (торговые центры и т. д.), — 53,5%», — уточняет ведомство.
Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки число больных коронавирусом выросло на 20%. Такие данные Роспотребнадзор зафиксировал в конце октября.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.