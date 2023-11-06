06 ноября 2023

В ХМАО заболеваемость коронавирусом подскочила на 54%

© Служба новостей «URA.RU»
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За неделю число больных коронавирусом в ХМАО выросло на 54% Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Ханты-Мансийском автономном округе в начале ноября подскочила заболеваемость коронавирусом. Число больных по сравнению с неделей ранее выросло на 54,8%.

«Заболеваемость COVID-19 составила 64,6 случая на 100 тысяч населения случаев, что выше уровня предыдущей недели на 54,8%. Все случаи протекали в форме ОРВИ, из которых в легкой степени тяжести 96,1%», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора.

Больше всего больных оказалось в Ханты-Мансийске (31,2%), Сургуте — (26,7%) и Нижневартовске — (13,6%). «Наибольшая доля заражений в общественных местах с массовым скоплением людей (торговые центры и т. д.), — 53,5%», — уточняет ведомство.

Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки число больных коронавирусом выросло на 20%. Такие данные Роспотребнадзор зафиксировал в конце октября.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в начале ноября подскочила заболеваемость коронавирусом. Число больных по сравнению с неделей ранее выросло на 54,8%. «Заболеваемость COVID-19 составила 64,6 случая на 100 тысяч населения случаев, что выше уровня предыдущей недели на 54,8%. Все случаи протекали в форме ОРВИ, из которых в легкой степени тяжести 96,1%», — говорится на сайте окружного Роспотребнадзора. Больше всего больных оказалось в Ханты-Мансийске (31,2%), Сургуте — (26,7%) и Нижневартовске — (13,6%). «Наибольшая доля заражений в общественных местах с массовым скоплением людей (торговые центры и т. д.), — 53,5%», — уточняет ведомство. Ранее URA.RU рассказывало, что за сутки число больных коронавирусом выросло на 20%. Такие данные Роспотребнадзор зафиксировал в конце октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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