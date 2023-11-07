Участок свердловского экс-депутата Госдумы продают за 20 миллионов

07 ноября 2023 в 19:14 Размер текста - 17 +

Ранее на торги выставляли драгоценности Валерия Язева общей суммой 26 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском поселке Рассоха выставили на торги земельный участок, принадлежащий экс-депутату Госдумы Валерию Язеву, которого признали банкротом. Соответствующая информация появилась на сайте «Федресурс». Участок общей площадью 3207 квадратных метров планируют продать за 20 миллионов рублей. При этом начальная цена может снизиться почти до 18 миллионов. Также известно, что на территории расположена баня общей площадью 362 квадратных метра. Торги состоятся в электронной форме. Продолжительность приема заявок на участие будет осуществляться с 14 по 17 ноября 2023 года. Язев, основатель корпорации «Ява», работал в Госдуме в 1997—2016 годах. Его предприятия все это время имели прибыль, но после сложения Язевым депутатских полномочий «Совкомбанк» подал иск о его банкротстве. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей.

В свердловском поселке Рассоха выставили на торги земельный участок, принадлежащий экс-депутату Госдумы Валерию Язеву, которого признали банкротом. Соответствующая информация появилась на сайте «Федресурс». Участок общей площадью 3207 квадратных метров планируют продать за 20 миллионов рублей. При этом начальная цена может снизиться почти до 18 миллионов. Также известно, что на территории расположена баня общей площадью 362 квадратных метра. Торги состоятся в электронной форме. Продолжительность приема заявок на участие будет осуществляться с 14 по 17 ноября 2023 года. Язев, основатель корпорации «Ява», работал в Госдуме в 1997—2016 годах. Его предприятия все это время имели прибыль, но после сложения Язевым депутатских полномочий «Совкомбанк» подал иск о его банкротстве. По заявлению банка суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей.