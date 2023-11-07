ХАМАС нашел россиянок среди своих заложников

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Муса Абу Марзук сообщил, что российских граждан отправят сразу, как Израиль остановит огонь Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух россиянок среди пленных, но из-за конфликта и без прекращения огня со стороны израильской армии передать их пока не получится. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.

«Члены движения в Газе обнаружили среди заложников двух российских заложников, но из-за происходящих событий не смогли их освободить <…> Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — заявил Марзук о заложниках в беседе с BBC. Он отметил, что участники ХАМАСа «искали и нашли двух пленных женщин» из РФ.

В материале отметили, что во время визита членов движения ХАМАС в Москву шли переговоры о судьбе восьмерых российских граждан, которых взяты в заложники. По словам Марзука, ХАМАС отправит россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если Израиль остановит огонь.

Ранее ХАМАС опубликовал список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.

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Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух россиянок среди пленных, но из-за конфликта и без прекращения огня со стороны израильской армии передать их пока не получится. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. «Члены движения в Газе обнаружили среди заложников двух российских заложников, но из-за происходящих событий не смогли их освободить <…> Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — заявил Марзук о заложниках в беседе с BBC. Он отметил, что участники ХАМАСа «искали и нашли двух пленных женщин» из РФ. В материале отметили, что во время визита членов движения ХАМАС в Москву шли переговоры о судьбе восьмерых российских граждан, которых взяты в заложники. По словам Марзука, ХАМАС отправит россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если Израиль остановит огонь. Ранее ХАМАС опубликовал список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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