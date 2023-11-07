ХАМАС нашел россиянок среди своих заложников

07 ноября 2023 в 21:29 Размер текста - 17 +

Муса Абу Марзук сообщил, что российских граждан отправят сразу, как Израиль остановит огонь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух россиянок среди пленных, но из-за конфликта и без прекращения огня со стороны израильской армии передать их пока не получится. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. «Члены движения в Газе обнаружили среди заложников двух российских заложников, но из-за происходящих событий не смогли их освободить <…> Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — заявил Марзук о заложниках в беседе с BBC . Он отметил, что участники ХАМАСа «искали и нашли двух пленных женщин» из РФ. В материале отметили, что во время визита членов движения ХАМАС в Москву шли переговоры о судьбе восьмерых российских граждан, которых взяты в заложники. По словам Марзука, ХАМАС отправит россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если Израиль остановит огонь. Ранее ХАМАС опубликовал список иностранных граждан , которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.

Палестинское движение ХАМАС обнаружило двух россиянок среди пленных, но из-за конфликта и без прекращения огня со стороны израильской армии передать их пока не получится. Об этом сообщил член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. «Члены движения в Газе обнаружили среди заложников двух российских заложников, но из-за происходящих событий не смогли их освободить <…> Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», — заявил Марзук о заложниках в беседе с BBC. Он отметил, что участники ХАМАСа «искали и нашли двух пленных женщин» из РФ. В материале отметили, что во время визита членов движения ХАМАС в Москву шли переговоры о судьбе восьмерых российских граждан, которых взяты в заложники. По словам Марзука, ХАМАС отправит россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста (МККК) только в случае, если Израиль остановит огонь. Ранее ХАМАС опубликовал список иностранных граждан, которые будут отпущены. В него попали сотрудники Международного комитета Красного креста (МККК) и научно-производственных объединений. По словам главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина, Россия работает над получением информации о россиянах, которые находятся в заложниках у ХАМАС, передает RT.