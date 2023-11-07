Госдеп одобрил слова Зеленского о несвоевременности выборов на Украине

08 ноября 2023 в 00:19 Размер текста - 17 +

Госдеп США одобрил слова Владимира Зеленского о проведении выборов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Госдепартамент США одобрил слова президента Владимира Зеленского относительно несвоевременности выборов на Украине, так как это заявление не противоречит основному закону страны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. «Это решение (не поднимать тему выборов в стране — прим. URA.RU) соответствует конституции Украины. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить еще что-нибудь на этот счет», — заявил Пател на брифинге для журналистов, комментируя слова Зеленского о том, что «сейчас выборы не ко времени». Ранее Зеленский заявлял, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. По его словам, не следует вбрасывать в общество тематику выборов при «множестве вызовов».

Госдепартамент США одобрил слова президента Владимира Зеленского относительно несвоевременности выборов на Украине, так как это заявление не противоречит основному закону страны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. «Это решение (не поднимать тему выборов в стране — прим. URA.RU) соответствует конституции Украины. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить еще что-нибудь на этот счет», — заявил Пател на брифинге для журналистов, комментируя слова Зеленского о том, что «сейчас выборы не ко времени». Ранее Зеленский заявлял, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. По его словам, не следует вбрасывать в общество тематику выборов при «множестве вызовов».