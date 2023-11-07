07 ноября 2023

Госдеп одобрил слова Зеленского о несвоевременности выборов на Украине

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Госдеп США одобрил слова Владимира Зеленского о проведении выборов Фото:

Госдепартамент США одобрил слова президента Владимира Зеленского относительно несвоевременности выборов на Украине, так как это заявление не противоречит основному закону страны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

«Это решение (не поднимать тему выборов в стране — прим. URA.RU) соответствует конституции Украины. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить еще что-нибудь на этот счет», — заявил Пател на брифинге для журналистов, комментируя слова Зеленского о том, что «сейчас выборы не ко времени».

Ранее Зеленский заявлял, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. По его словам, не следует вбрасывать в общество тематику выборов при «множестве вызовов».

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Госдепартамент США одобрил слова президента Владимира Зеленского относительно несвоевременности выборов на Украине, так как это заявление не противоречит основному закону страны. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател. «Это решение (не поднимать тему выборов в стране — прим. URA.RU) соответствует конституции Украины. Так что мы предоставим украинцам возможность добавить еще что-нибудь на этот счет», — заявил Пател на брифинге для журналистов, комментируя слова Зеленского о том, что «сейчас выборы не ко времени». Ранее Зеленский заявлял, что проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. По его словам, не следует вбрасывать в общество тематику выборов при «множестве вызовов».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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