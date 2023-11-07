Reuters: демократы США заблокировали проект помощи Израилю без Украины

08 ноября 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Демократы в Сенате США требуют включить в пакет помощи Украину Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о выделении помощи Израилю. Он был принят палатой представителей на прошлой неделе, но в нем не указывается помощь Украине в конфликте с Россией, пишет Reuters. «Демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю, в который не включены средства в поддержку Украины. Они подчеркнули важность предоставления помощи Киеву и Израилю и обвинили республиканцев в том, что те откладывают помощь еврейскому государству», — сообщает Reuters . Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что «время дорого, поэтому не следует откладывать помощь Израилю еще на один день». Сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет Сената по ассигнованиям, отметила, что «союзники в Украине так же не могут позволить себе отсрочку». Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Уточняется, что 226 человек высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.

Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о выделении помощи Израилю. Он был принят палатой представителей на прошлой неделе, но в нем не указывается помощь Украине в конфликте с Россией, пишет Reuters. «Демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю, в который не включены средства в поддержку Украины. Они подчеркнули важность предоставления помощи Киеву и Израилю и обвинили республиканцев в том, что те откладывают помощь еврейскому государству», — сообщает Reuters. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что «время дорого, поэтому не следует откладывать помощь Израилю еще на один день». Сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет Сената по ассигнованиям, отметила, что «союзники в Украине так же не могут позволить себе отсрочку». Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Уточняется, что 226 человек высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.