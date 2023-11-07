07 ноября 2023

Reuters: демократы США заблокировали проект помощи Израилю без Украины

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Демократы в Сенате США требуют включить в пакет помощи Украину Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о выделении помощи Израилю. Он был принят палатой представителей на прошлой неделе, но в нем не указывается помощь Украине в конфликте с Россией, пишет Reuters.

«Демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю, в который не включены средства в поддержку Украины. Они подчеркнули важность предоставления помощи Киеву и Израилю и обвинили республиканцев в том, что те откладывают помощь еврейскому государству», — сообщает Reuters.

Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что «время дорого, поэтому не следует откладывать помощь Израилю еще на один день». Сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет Сената по ассигнованиям, отметила, что «союзники в Украине так же не могут позволить себе отсрочку».

Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Уточняется, что 226 человек высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.

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Демократы в Сенате США заблокировали попытку республиканцев добиться быстрого одобрения законопроекта о выделении помощи Израилю. Он был принят палатой представителей на прошлой неделе, но в нем не указывается помощь Украине в конфликте с Россией, пишет Reuters. «Демократы заблокировали законопроект о помощи Израилю, в который не включены средства в поддержку Украины. Они подчеркнули важность предоставления помощи Киеву и Израилю и обвинили республиканцев в том, что те откладывают помощь еврейскому государству», — сообщает Reuters. Сенатор-республиканец Роджер Маршалл заявил, что «время дорого, поэтому не следует откладывать помощь Израилю еще на один день». Сенатор Пэтти Мюррей, возглавляющая комитет Сената по ассигнованиям, отметила, что «союзники в Украине так же не могут позволить себе отсрочку». Законопроект, в котором отсутствует поддержка Украины, большинством голосов поддержали члены Палаты представителей Конгресса США. Уточняется, что 226 человек высказались в поддержку законопроекта, 196 проголосовали против.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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