Депутат Госдумы восхитился стендом ЯНАО на выставке «Россия»

Стенд ЯНАО на выставке «Россия» впечатлил депутата Госдумы Погорелого

Стенд ЯНАО на выставке «Россия» один из самых посещаемых и многолюдных Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый посетил выставку «Россия», которая накануне открылась в Москве на ВДНХ. Политик уверен, что ямальский стенд самый посещаемый и интересный.

«На прошедших „длинных“ выходных удалось побывать на ВДНХ, где открылась выставка-форум „Россия“. Без ложной скромности и предвзятости с уверенностью скажу: ямальская экспозиция самая интересная, самая посещаемая и многолюдная», — заявил депутат в своем telegram-канале.

Погорелого впечатлили интерактивные игры и квесты, выступление этнических ансамблей, озвученная российским телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым 3D-гарафика. Политик посоветовал посетить выставку и увидеть все своими глазами, а лучше всего это делать в вечернее время, когда поток посетителей спадет.

Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 23 ноября станет днем ХМАО и ЯНАО. Форум продлится до 12 апреля будущего года.