07 ноября 2023
06 ноября 2023

Депутат Госдумы восхитился стендом ЯНАО на выставке «Россия»

Стенд ЯНАО на выставке «Россия» впечатлил депутата Госдумы Погорелого
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие международной выставки-форума Россия ВДНХ. Москва, стенд янао, выставочный стенд, ямал
Стенд ЯНАО на выставке «Россия» один из самых посещаемых и многолюдных Фото:

Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый посетил выставку «Россия», которая накануне открылась в Москве на ВДНХ. Политик уверен, что ямальский стенд самый посещаемый и интересный.

«На прошедших „длинных“ выходных удалось побывать на ВДНХ, где открылась выставка-форум „Россия“. Без ложной скромности и предвзятости с уверенностью скажу: ямальская экспозиция самая интересная, самая посещаемая и многолюдная», — заявил депутат в своем telegram-канале.

Погорелого впечатлили интерактивные игры и квесты, выступление этнических ансамблей, озвученная российским телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым 3D-гарафика. Политик посоветовал посетить выставку и увидеть все своими глазами, а лучше всего это делать в вечернее время, когда поток посетителей спадет.

Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 23 ноября станет днем ХМАО и ЯНАО. Форум продлится до 12 апреля будущего года.

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Депутат Госдумы от ЯНАО Дмитрий Погорелый посетил выставку «Россия», которая накануне открылась в Москве на ВДНХ. Политик уверен, что ямальский стенд самый посещаемый и интересный. «На прошедших „длинных“ выходных удалось побывать на ВДНХ, где открылась выставка-форум „Россия“. Без ложной скромности и предвзятости с уверенностью скажу: ямальская экспозиция самая интересная, самая посещаемая и многолюдная», — заявил депутат в своем telegram-канале. Погорелого впечатлили интерактивные игры и квесты, выступление этнических ансамблей, озвученная российским телеведущим и комментатором Дмитрием Губерниевым 3D-гарафика. Политик посоветовал посетить выставку и увидеть все своими глазами, а лучше всего это делать в вечернее время, когда поток посетителей спадет. Выставка-форум «Россия», где представлены все регионы страны, а также ведомства, госкорпорации и иностранные государства, открылась 4 ноября на территории ВДНХ в Москве. В программе обозначены Дни регионов, в частности, 23 ноября станет днем ХМАО и ЯНАО. Форум продлится до 12 апреля будущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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