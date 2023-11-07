Путин: «Росатом» разработает проект АЭС для Казахстана

08 ноября 2023 в 02:40 Размер текста - 17 +

Интервью Владимир Путин дал накануне визита в Казахстан Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. «Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация „Росатом“ готова разработать соответствующий проект», — сообщил Путин в интервью изданию « Казахстанская правда ». Проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать высочайшие экологические требования и нормы безопасности. Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан 9 ноября. Во время поездки планируется проведение переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналисту URA.RU, что предстоящая встреча важна с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами.

В случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. «Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация „Росатом“ готова разработать соответствующий проект», — сообщил Путин в интервью изданию «Казахстанская правда». Проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать высочайшие экологические требования и нормы безопасности. Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан 9 ноября. Во время поездки планируется проведение переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналисту URA.RU, что предстоящая встреча важна с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами.