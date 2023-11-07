07 ноября 2023

Путин: «Росатом» разработает проект АЭС для Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на переговорах с президентом Абхазии. Сочи, путин владимир
Интервью Владимир Путин дал накануне визита в Казахстан Фото:

В случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами.

«Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация „Росатом“ готова разработать соответствующий проект», — сообщил Путин в интервью изданию «Казахстанская правда». Проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать высочайшие экологические требования и нормы безопасности.

Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан 9 ноября. Во время поездки планируется проведение переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналисту URA.RU, что предстоящая встреча важна с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами.

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В случае принятия властями Республики Казахстан решения о строительстве атомной электростанции, госкорпорация «Росатом» готова разработать соответствующий проект. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистами. «Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, госкорпорация „Росатом“ готова разработать соответствующий проект», — сообщил Путин в интервью изданию «Казахстанская правда». Проект будет содержать самые передовые технологии, а также учитывать высочайшие экологические требования и нормы безопасности. Ранее в Кремле анонсировали визит Путина в Казахстан 9 ноября. Во время поездки планируется проведение переговоров с главой республики Касым-Жомартом Токаевым. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналисту URA.RU, что предстоящая встреча важна с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений между странами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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