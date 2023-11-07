07 ноября 2023

Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс

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Александр Пылков. Курган, автомат, патроны, оружие, выстрел, сво, военный
Новые комплексы создаются для Вооруженных Сил РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Об этом сообщил источник в Минобороны.

«В интересах Минобороны России началась разработка нового разведывательно-ударного комплекса (РУК). В основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере», — передают информацию от источника в ведомстве «Известия».

Новый комплекс способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ. На борт летательного аппарата в специальных контейнерах можно будет установить радиолокационную, радиотехническую или оптико-электронную разведывательные системы.

Среди новых разработок для борьбы с противником в зоне СВО российскими военными был использован новый дальнобойный беспилотник «Италмас». Позднее российская компания «Лаборатория ППШ» заявила о разработке системы ночного видения «Флинт» для обеспечивания передвижения на транспорте в зоне спецоперации. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Помимо этого, Россия сейчас занимается не только разработкой новых беспилотников, но и готовит квалифицированные кадры, в том числе привлекая людей с помощью киберспорта.

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Для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Об этом сообщил источник в Минобороны. «В интересах Минобороны России началась разработка нового разведывательно-ударного комплекса (РУК). В основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере», — передают информацию от источника в ведомстве «Известия». Новый комплекс способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ. На борт летательного аппарата в специальных контейнерах можно будет установить радиолокационную, радиотехническую или оптико-электронную разведывательные системы. Среди новых разработок для борьбы с противником в зоне СВО российскими военными был использован новый дальнобойный беспилотник «Италмас». Позднее российская компания «Лаборатория ППШ» заявила о разработке системы ночного видения «Флинт» для обеспечивания передвижения на транспорте в зоне спецоперации. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Помимо этого, Россия сейчас занимается не только разработкой новых беспилотников, но и готовит квалифицированные кадры, в том числе привлекая людей с помощью киберспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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