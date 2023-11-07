Армия РФ получит стратосферный ударно-разведывательный комплекс

08 ноября 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Новые комплексы создаются для Вооруженных Сил РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Об этом сообщил источник в Минобороны. «В интересах Минобороны России началась разработка нового разведывательно-ударного комплекса (РУК). В основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере», — передают информацию от источника в ведомстве «Известия». Новый комплекс способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ. На борт летательного аппарата в специальных контейнерах можно будет установить радиолокационную, радиотехническую или оптико-электронную разведывательные системы. Среди новых разработок для борьбы с противником в зоне СВО российскими военными был использован новый дальнобойный беспилотник «Италмас». Позднее российская компания «Лаборатория ППШ» заявила о разработке системы ночного видения «Флинт» для обеспечивания передвижения на транспорте в зоне спецоперации. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Помимо этого, Россия сейчас занимается не только разработкой новых беспилотников, но и готовит квалифицированные кадры, в том числе привлекая людей с помощью киберспорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для Вооруженных Сил РФ началась разработка ударно-разведывательного комплекса, способного находить цели, летая на больших высотах, в том числе в стратосфере. Об этом сообщил источник в Минобороны. «В интересах Минобороны России началась разработка нового разведывательно-ударного комплекса (РУК). В основе новинки лежит летательный аппарат, способный выполнять задания на больших высотах, в том числе в стратосфере», — передают информацию от источника в ведомстве «Известия». Новый комплекс способен передавать координаты целей для наземных ракетных комплексов, артиллерии, авиации и кораблям ВМФ. На борт летательного аппарата в специальных контейнерах можно будет установить радиолокационную, радиотехническую или оптико-электронную разведывательные системы. Среди новых разработок для борьбы с противником в зоне СВО российскими военными был использован новый дальнобойный беспилотник «Италмас». Позднее российская компания «Лаборатория ППШ» заявила о разработке системы ночного видения «Флинт» для обеспечивания передвижения на транспорте в зоне спецоперации. Она позволит не включать фары во время движения в темноте и избежать обнаружения противником. Помимо этого, Россия сейчас занимается не только разработкой новых беспилотников, но и готовит квалифицированные кадры, в том числе привлекая людей с помощью киберспорта.