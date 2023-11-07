В США предсказали победу БРИКС над «Большой семеркой»

Bloomberg: БРИКС к 2040 году станет влиятельнее G7

08 ноября 2023 в 07:51 Размер текста - 17 +

БРИКС в будущем заменит G7 по влиянию, считают аналитики Bloomberg Фото: официальный сайт Президента РФ Объединение стран БРИКС к 2040 году может заменить собой «Большую семерку» (G7) по экономическому и политическому влиянию. Об этом сообщает Bloomberg. «Наши прогнозы предполагают, что расширение объединения стран повысят долю БРИКС+ до 45% к 2040 году, по сравнению с 21% для стран „Большой семерки“. Фактически, БРИКС+ и G7 поменяются местами», — предположили американские журналисты. Международные аналитики спрогнозировали, что БРИКС в будущем сможет полноценно влиять на курс доллара. Это будет связано с включением в объединение нескольких крупных экспортеров нефти, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. В настоящий момент в БРИКС входят пять государств: Бразилии, России, Индии, КНР и Южная Африка. С 1 января 2024 года полноправными участниками станут Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. По информации за август текущего года, всего заявки на включение в БРИКС подали 22 страны. Страны БРИКС обсуждали введение собственной валюты, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада, передает телеканал 360.

Объединение стран БРИКС к 2040 году может заменить собой «Большую семерку» (G7) по экономическому и политическому влиянию. Об этом сообщает Bloomberg. «Наши прогнозы предполагают, что расширение объединения стран повысят долю БРИКС+ до 45% к 2040 году, по сравнению с 21% для стран „Большой семерки“. Фактически, БРИКС+ и G7 поменяются местами», — предположили американские журналисты. Международные аналитики спрогнозировали, что БРИКС в будущем сможет полноценно влиять на курс доллара. Это будет связано с включением в объединение нескольких крупных экспортеров нефти, в частности Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирана. В настоящий момент в БРИКС входят пять государств: Бразилии, России, Индии, КНР и Южная Африка. С 1 января 2024 года полноправными участниками станут Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. По информации за август текущего года, всего заявки на включение в БРИКС подали 22 страны. Страны БРИКС обсуждали введение собственной валюты, сообщает «Национальная служба новостей». Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнял, что геополитический расклад сил меняется не в пользу Запада, передает телеканал 360.