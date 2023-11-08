Блинкен поставил ультиматум РФ по военной поддержке Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил ультиматум России. По его словам, США продолжат военную поддержку Киева до тех пор, пока Россия не выведет свои войска.
«Россия начала [военную операцию] на Украине и может закончить ее в любой момент, выведя свои войска. Пока этого не произойдет, у США есть четкий план: помочь Украине защитить себя», — написал Энтони Блинкен в своем аккаунте в соцсети X (Twitter).
В палате представителей Конгресса США поддержали законопроект о продолжении помощи Украине за счет замороженных российских активов. В конце октября США выделили Украине 150 миллионов долларов. Это была первая помощь после перерыва в две недели. Ранее Белый дом приостанавливал финансовую поддержку.
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