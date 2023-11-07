Челябинский экс-губернатор Дубровский получил за пентхаус в Москве не менее 77 кг денег

Суд запросил дополнительные данные по пентхаусу экс-губернатора Дубровского

Борис Дубровский получил за пентхаус наличными 380 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Челябинской области в рамках процесса банкротства экс-губернатора Бориса Дубровского запросил дополнительные сведения о сделке по продаже элитного пентхауса в Москве. Как URA.RU сообщил источник, знакомый с процессом, возникли сомнения в том, что сделка, по которой Дубровский получил 380 млн рублей наличными, а это не менее 77 кг денег, действительно состоялась. Заседание по расторжению сделки отложено.

«По договору, деньги за пентхаус, 380 млн рублей, выплачены наличными, разовой суммой. Даже если вся сумма была в пятитысячных купюрах, итоговый вес бы превысил 77 кг. По документам деньги как посредник получала женщина, у суда возникли сомнения в том, что она одна могла унести такой груз даже до машины. Запросили дополнительные сведения», — рассказал URA.RU источник.

Представители Дубровского заявили, что женщине помогли нести тяжелый груз специально нанятые люди. Представитель нынешнего собственника пентхауса Максима Анциферова сообщил, что Анциферов является успешным бизнесменом и может позволить себе такие покупки. В базе данных суда указано, что заседание отложено. Полный текст документа еще не выложен. URA.RU направило запрос Анциферову с просьбой прокомментировать ход процесса, ответ на него получен не был.

Двухуровневый пентхаус находится в элитном жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице в Москве. Дубровский выставил его на продажу уже после отставки с поста главы региона. Изначально за апартаменты просили 900 млн рублей, но, согласно документам, продали жилье за 380 млн рублей. Финансовый управляющий Дубровского Иван Васин потребовал расторгнуть эту сделку. По мнению Васина, недвижимость нужно вернуть в конкурсную массу для расчетов с кредиторами. Суд наложил на элитное жилье арест. Сам Васин процесс не комментирует.

Экс-губернатора признали финансово несостоятельным из-за долгов перед семейной фирмой «Монтажник». Сам «Монтажник» также признан банкротом. Банкротом стал и сын бывшего главы региона Александр Дубровский. Дубровские со СМИ не общаются. Глава семьи уехал из России.