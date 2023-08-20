Суд арестовал пентхаус челябинского экс-губернатора Дубровского в Москве

Продажу элитного жилья Бориса Дубровского требуют отменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Суд наложил арест на пентхаус экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в Москве, проданный бывшим чиновником. Это следует из материалов судебных дел. Сделку оспорил финансовый управляющий экс-главы региона, который намерен включить недвижимость в конкурсную массу для расчета с кредиторами обанкротившегося Дубровского.

«Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве осуществлять регистрационные действия в отношении следующего имущества: нежилое помещение, общей площадью 220,1 кв. м, номер, тип этажа, на котором расположено помещение: Этаж №5. Антресоль №1. адрес (местоположение): Москва. Тверской, ул. Никольская, д. 10/2. строен. 26. кадастровый номер: 77:01:0001010:2416», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Двухуровневый пентхаус находится в жилом комплексе St. Nickolas на Никольской улице. В апартаментах выполнен эксклюзивный ремонт стоимостью два миллиона долларов. С террас открываются виды на Кремль, храм Христа Спасителя и Большой театр. Сначала за пентхаус просили 900 миллионов рублей, но покупателей не нашли. Когда цена упала, недвижимость удалось реализовать за 380 млн рублей.

После признания Дубровского финансово несостоятельным ему назначили управляющего, который оспорил сделку купли-продажи. До соответствующего судебного решения он попросил наложить арест на пентхаус, чтобы новый владелец не мог им распоряжаться.

Банкротом экс-губернатора признали 19 июля. Начало этому положило банкротство ПО «Монтажник», семейной фирмы Дубровских. Конкурсный управляющий «Монтажника» Елена Соломка добилась, чтобы суд признал недействительной сделку, по которой экс-губернатору перечислено свыше 37 млн рублей. Дубровский-старший должен был вернуть деньги компании, но не сделал этого и стал банкротом. Представители семьи отказались от общения с журналистами.